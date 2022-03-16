Acun Ilıcalı: Önde koşan tempoyu belirler

İş hayatında hız ve çevikliğin önemine ilişkin soruları yanıtlayan Acun Ilıcalı; 'Survivor etkisi' olarak tanımladığı çalışma tarzı hakkında bilgi verdi. Capital Şubat 2022 sayısında yer alan röportajda; 'Mesela ıssız bir adada kaldığınız zaman bazı kaslarınız kendiliğinden gelişir ya, pandemi de bizi birçok alanda otomatikman geliştirdi. Evden montaj sistemine geçtik. Yatırım yaptığımız ortak dijital operasyon sistemi sayesinde bugün yan yana olmaya gerek duymadan Dominik’te yaptığımız çekimi, İstanbul’da montajlayıp Meksika’da yayına sokabiliyoruz. Bu benim 10-15 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir şeydi' diye konuştu.

ACUN ILICALI / ACUN MEDYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI:

“ÖNDE KOŞAN TEMPOYU BELİRLER”

HIZ YANSIMASI Çeviklik bir tek hız demek değil. Çeviklikle hız birleştiği zaman ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Bence çeviklik, bir operasyonda durumun gerekliliğine göre hamle şeklinizi hızlıca değiştirip çözüme ulaşabilmek demek. Yani sonuca giderkenki yol alternatiflerinin artırılabilmesini çeviklik olarak görüyorum. Burada şirket olarak en büyük avantajımız, benim olayın içinde olmam ve normal hayattaki hızımı işime yansıtabilmem.

OFSAYT RİSKİ Yarışta önde koşan tempoyu belirler ya, bizdeki durum da bu. Benim hızım ekibi de etkiliyor ama asıl konu, bu hıza ulaşabilecek ekibe sahip olmak. Yoksa ben hız istesem de hayata geçirecek organizasyona sahip olmadıktan sonra ofsaytta kalabilirim. O yüzden ilk günden beri tüm arkadaşlarımı kendi yapıma uygun şekilde seçtim ve geliştirdim. Orta hızdakileri yüksek hıza getirince ekip zaten genel itibarıyla hızlı ve çevik hale geldi.

“EN ÇEVİK KASIMIZ” Başkasının 2 ayda yapacağı prodüksiyonu 10 günde yaptığımız oldu. En hızlı kasımız “hayata geçirmek”. Yaratıcılık tabii ki önemli ama bunu hayata doğru şekilde geçirebilmek en önemlisi. Çeviklik, başarımızın ana etkenlerinden biri, çünkü televizyonculuk ve yapımcılık problemler dünyası demek. Bu problemler dünyası içinde ne kadar çevik hamleler yapabilirseniz o ölçüde başarıya ulaşıyorsunuz.

“SURVIVOR” ETKİSİ Mesela ıssız bir adada kaldığınız zaman bazı kaslarınız kendiliğinden gelişir ya, pandemi de bizi birçok alanda otomatikman geliştirdi. Evden montaj sistemine geçtik. Yatırım yaptığımız ortak dijital operasyon sistemi sayesinde bugün yan yana olmaya gerek duymadan Dominik’te yaptığımız çekimi, İstanbul’da montajlayıp Meksika’da yayına sokabiliyoruz. Bu benim 10-15 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir şeydi.

* ACUN ILICALI RÖPORTAJININ YER ALDIĞI HABERİN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ















