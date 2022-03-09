Daha hızlı!

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Çünkü kimse beklemeye tahammül edemiyor. Salgın bu sabırsızlığı iyice artırdı. Bu gerçek, iş süreçlerinde “ani bir çevik dönüşüm harekatı” başlattı. Peki şirketler, bu zorlu dönemde en çok hangi kaslarını güçlendirdi? Lüksten bir zorunluluğa dönüşen çevik çalışma modelleri, şirketlerdeki “hız göstergelerine” nasıl yansıdı? Hangi iş süreçleri kaç kat hızlandı? İşte yanıtlar…

Pandemi öncesinde de VUCA (belirsizlik, değişkenlik) dünyasında yaşadığımız söylense de dünya belirsizliğin ne olduğunu asıl salgınla keşfetti. Kısıtlar, hızla değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet, iş dünyasının önemli terimlerinden biri olan “çeviklik” kavramını bir anda gündemin ilk maddesi yaptı. Şirketler, çevik prensipler etrafında kendini yeniledi. Kimi yönetim ve karar aşamalarını kimi de strateji ve bütçe revizyonlarını çevikleştirdi. İçerik geliştirme, tedarikçi takip hızı, veri analizi gibi süreçlerde de atak yapanlar oldu. Peki şirketler, çevikleşme modeli uyguladığı süreçlerde ne kadar hızlandı? Yaptığımız araştırma, çevikleşme modelinin özellikle piyasaya ürün arzında yüzde 50-200 arasında bir hız kazandırdığını ortaya koyuyor. Yine uzaktan çalışma ve bütçe revizyonu süreçlerinde yüzde 100’e varan artışlar görülüyor.

ÇÖZÜLEN HİYERARŞİ

Pandemide yaşanan belirsizlikle gelen ani aksiyon alabilme ihtiyacı, şirketlerin organizasyon yapılarını etkiledi. Özellikle karar alma süreçlerinde çevikliğin yaşandığı ve bunun işin tüm aşamalarına yansıdığı görülüyor. Abalıoğlu Holding, yönetim şemasında bürokrasiyi azaltarak olumlu bir tablo yakaladı. Grubun yürütme kurulu başkan yardımcısı Oğuz Abalıoğlu, bu süreci şöyle özetliyor: “En fazla hız kazanan sürecimiz, iş modellerimizin değişerek bürokratik süreçler veya formaliteleri beklemeden yetkinin süreç liderlerine kademeli olarak devredilmesi oldu. Bazı şirketlerimizin organizasyon yapısındaki değişimle hiyerarşi kırılarak yönetimde odaklanmaya gidildi. Takımların etkin katılımını sağlayarak müşterilerin ve pazarın isteklerine yüzde 20 daha hızlı cevap verebiliyoruz.”Hiyerarşi ve bürokrasideki zorunlu çözülmeler, karar alma süreçlerini bu dönemde hemen hemen tüm holdinglerde hızlandırdı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, salgın döneminde grubun tüm iş planları, toplantıları ve karar alma süreçlerinin çeviklik kazandığını anlatıyor. 2021’de çeviklik sağlayan dijital altyapı yatırımlarına 18 milyon TL harcadıklarını söyleyen Doğan, “Kazandığımız hızın ürün takip, müşteri bilgilendirme, tedarik gibi tüm detaylarda olumlu etkilerini gördük” diye konuşuyor. “

ÇABUK” STRATEJİ

Özdilek Holding CEO’su Sertaç Ünal, holding kültürünün bir parçası olan çevikliğin yeni dönemde özellikle hızlı karar alma ve strateji oluşturmada önemli avantajlar sağladığına dikkat çekiyor. Çevik model kapsamında 2021’de teknoloji ve Ar-Ge tarafında 3 milyon dolar yatırım yaptıklarını anlatan Ünal, şöyle devam ediyor: “Özellikle giderlerin gelirlere uygun hale getirilmesi için yaptığımız hızlı bütçe revizyonları sayesinde bu dönemi en az hasarla atlatabildik. Fabrikalarımızdaki planlamalar ve tedarikçilerle yakın ilişkilerimiz sayesinde talebe uygun üretimin yapılmasını sağladık ve ticaret kapasitemizi hızla 5 katına çıkararak hizmet verdik. Gider ve üretim planlamasında çevik aksiyonlarla ilgili süreçlerde ise en az 2 kat hızlı hareket ettik.” Hedef Holding’in pandemide en hızlandığı alanlardan biri bütçeleme oldu. Holdingin yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp, “Pandemiyle ihtiyaçların değişmesi sonucu daha önce kararlaştırdığımız bütçelemeyi tekrar revize ettik. Pandemide ve çevik model sürecine girmeden önceki döneme oranla yüzde 100’lerden daha fazla bir hızlanma yaşıyoruz” diyor. Saray Holding de yeni ürün lansmanından müşteri memnuniyetine pek çok sürecinde çevik anlayışı uygularken, en pozitif sonuçları aksiyonlar tarafında gördü. Şirketin yönetim kurulu başkanı Sami Özdağ, “Son dönemde, bu anlayışla en fazla hız kazanan sürecimiz karar alma ve uygulama becerisi oldu diyebiliriz. Daha hızlı karar alabilme ve sonuca ulaşabilme hızımızı 2 katına çıkardık” diyor.

DİJİTAL SÜRAT

Doğal olarak çevik aksiyonlar dijitalleşme tarafında da etkili oldu. İnci Holding, bu dönemde BT ve dijitalleşme süreçlerini geliştirerek çevik kazanımlar hedefledi. CEO Zeki Şafak Ozan, iş akışlarını lokasyondan bağımsız hale getiren projelerin yer aldığı iş planlarını hayata geçirdiklerini anlatıyor. Ozan, “Öyle ki global ortaklarımızın pandemide yüksek kapasiteyle çalışabilen fabrikaları bizimkiler oldu. Bazı süreçlerde hızımız iki katına çıktı” diyor. Finans tarafında da dijitalleşmenin çevik etkilerini görmek mümkün… Odeabank, mevcut mobil bankacılık uygulamasının yenileme çalışmalarını çevik yöntemlere uygun şekilde sürdürdü. Genel müdür Mert Öncü, mobil bankacılık tasarım ve geliştirme çalışmalarının şimdiye kadar waterfall (şelale) yöntemine uygun yürütüldüğünü söylüyor. Ürün geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin bazen ayları bulabildiğini anlatan yönetici, “Şu an çevik çalışma yöntemiyle bu faaliyetlerin haftalar ve günler seviyesine geldiğini görüyoruz. İçerik geliştirme ve hayata geçirme hızımızı, çevik çalışma modelini hayatımıza entegre ettiğimiz ilk yılımızın sonunda yüzde 30 iyileştirmeyi hedefliyoruz” diyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi ise yatırım sonrasında anlık işlem hızlarının yüzde 70-75 arttığını söylüyor ve buradaki kazanımları şöyle özetliyor: “IBS olarak büyük projeler için bile daha önceleri ihtiyaç duyulan sürenin yarısında teminat bulabiliyorduk. Süreçlerin hızlanması sadece çeviklik için yeterli değil. Çok oyunculu global bir pazarda yer alıyoruz ve iş ortaklarımızın limitlerine bağlıyız. Fakat yaşanan değişimler gösteriyor ki diğer oyuncular da hızlandıkça yapabileceklerimiz için bundan sonra limit koymamıza gerek kalmayacak.”

FARKLI KASLAR

Sanayi tarafında pandeminin farklı kasları çevikleştirdiği görülüyor. DYO da oluşturduğu “agile” takımlarla üretim, kalite ve sipariş karşılama süreçlerinde verimlilik ve kapasite artışı sağladı. Genel müdür Mehmet Mutlu Uysal, “Devam eden projelerin tamamlanmasıyla müşteri takip hızı, üretim takip hızı, yeni ürün ve B2C süreçlerinin hız kazanmasını hedefliyoruz. İlk projeler sonrası yüzde 2-3 hızlandık. Yeni projelerle birlikte büyük verinin yönetiminde yüzde 25-30’luk iyileşme öngörülüyor” diyor. Sapro İcra Kurulu Başkanı Murat Gönül ise pandemi sonrası en fazla hız kazanan süreçlerinin ürünleri piyasaya sunma ve tedarikçi takip süresi olduğunu anlatıyor. Çevik yönetim modeli özelinde 2021’de 150 bin Euro yatırım yaptıklarını söyleyen Gönül, bu iki alandaki değişimin şirkete yüzde 40-50 arasında bir hızlanma getirdiğini ekliyor. Tabii günlük operasyonlar da zorunlu şekilde bu dönemin en çevikleşenleri arasında… Zade Global CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Pandemiyle artan talepleri karşılamak üzere vardiyamızı 3 kat artırdık. İçinde besin desteklerinin de bulunduğu tıbbi ürün pazarı, 2020’de yüzde 56,6 büyümeyle 2,87 milyar TL’ye ulaştı” diyor. Orge Enerji Elektrik Taahhüt CEO’su Nevhan Gündüz ise şu ana dek 2 milyon TL civarında “çevik yatırım” yaptıklarını anlatıyor ve süreci şöyle özetliyor: “10’dan fazla şantiyemizde süreç takiplerimizi iyileştirerek, sürekli iletişim ve anlık takip yaparak, ilgili konularda alt gruplar kurarak çok daha çevik bir şantiye yönetimine sahip olduk. Ortalama yüzde 30 hızlandık.” Koçtaş, pandemide çevik model kapsamında mağaza ve yeni ürünlere odaklandı. CEO Devrim Kılıçoğlu, Fix konseptindeki mağazaların açılış süreçlerini ve yayılımını hızlandırdıklarını söylüyor. Self servis raporlama altyapısıyla veri analizlerinde 10 kat hızlandıklarını anlatan yönetici, “Yazılım geliştirme hızımızı yüzde 30 artırdık. Otomasyon süreçleriyle test tamamlanma hızımız da iki kat arttı” diyor.

İK’DA ATAK DÖNEM

E-ticaret tarafında serviste hızlanma söz konusu. Hepsiburada CMO’su Ender Özgün, çevik yönetim anlayışıyla müşterilere sağlanan esnek ve hızlı katma değerli servislerle sonuçları çoktan görmeye başladıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Çevik uygulamalarımız sonucunda 2021’in 3’ncü çeyreğinde Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 arttı ve bir çeyrekte gerçekleştirdiğimiz en yüksek sipariş adedine ulaştık. Aktif müşteri sayımız yıllık yüzde 26, platformumuzdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107, müşteri başına sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla yükseldi.” Telekomünikasyon sektöründe ise bu dönemde ortaya çıkan yetenek ihtiyacıyla beraber İK süreçlerinin çevikleşmesi dikkat çekiyor. Türk Telekom İK Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Hayata geçirdiğimiz dijital işe alım süreci ve çevik metodolojinin anlamlı katkısıyla aynı anda yürütebileceğimiz açık pozisyon sayısı 2 kat yükseldi. 2021’de, 2020’de yürütülen başvuru süreçlerine kıyasla, başvuru sayısı ve sınav gönderimi yapılan aday sayısında yüzde 20’ye varan artışa ulaştık” diyor.

TEDARİK HIZI

Teknoloji sektörü pandemiyle beraber büyük bir ivmelenme yaşasa da özellikle yaşanan çip krizi ve tedarik sürecindeki sorunlar, birçok ürünün piyasaya sürülmesini etkiledi. Casper ise “tedarik ağı kaslarını” çevikleştirmesi sayesinde krizde rekabet üstünlüğü sağlayan şirketlerden oldu. Çevik model özelinde 2021’de toplam cironun yüzde 36’sı kadar yatırım yaptıklarını anlatan Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, şöyle devam ediyor: “En fazla hız kazanan sürecimiz, ürünü piyasaya sunma ve tedarikçi takip hızımız oldu. Bunda özellikle uzun yıllardır aynı tedarikçi üzerinden operasyonlarımızı sürdürmemiz etkili oldu. Çeviklik stratejisi sonucu üretimde ve tedarik takibinde yüzde 20 hızlanma yaşadık.” Çevik pratiklerin doğum noktası olan yazılım da pandemide üretim ve uygulama süreçlerini hızlandırdı. Logo CTO’su İsmail Duran, süreci şöyle anlatıyor: “Yıllar içinde en çok hız kazandığımız nokta, kapasitemize uygun işleri planlayarak müşterilere söz verdiğimiz tarihte çıktıları teslim etmek oldu. Sürecin makine öğrenmesiyle desteklenmesiyle birlikte çalışmayı yaptığımız ekibin üretim hızı yüzde 15 arttı.”IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk, pandeminin başından bu yana çevik yönetim metotları sayesinde daha hızlı manevra yapabilir hale geldiklerini söylüyor. Öztürk, “Müşterilerimiz, pandemide, belki birkaç aya yayılacak dijital dönüşüm projelerini daha hızlı tamamlamak durumunda kaldı. Biz de bu noktada IFS’in kullanıma geçiş sürelerini kısaltmak, kurulum süreçlerini kolaylaştırmak ve yeni döneme geçişi rahatlatmak için çalışmalar yaptık. Çevik model sonrası canlıya geçiş sürelerimizde tahminen yüzde 20’lik bir hızlanma yaşadık.”

OTOMOTİVDE ÇÖZÜM

Otomotive baktığımızda pandemide en hızlanan sürecin dijitalleşme ve üretim planlama olduğu gözlemleniyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, tüm süreçlerinin dijitalleştiğine dikkat çekerek şunları anlatıyor: “Uzaktan çalışma modeline geçişimiz, bayi teşkilatımıza verilen eğitimlerde yaşadığımız dijitalleşme ve şirket içinde verdiğimiz eğitimlerin dijitalleşmesi çevik yönetim anlayışıyla hızlıca adapte olduğumuz süreçler arasında. Bu altyapıyla süreçlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”Ford Otosan, çevik dönüşümünü “terzi işi çözümlerle” gerçekleştirdi. Ford Otosan Dönüşüm Lideri Erhan Köseoğlu, nasıl sonuçlar elde ettiklerini şu sözlerle aktarıyor: “CRM çözümlerimizle pazar çıkış sürecinde 2 katlık hızlanma, kamyon markamız olan Ford Trucks’ın kalite göstergelerinde yüzde 50’lik iyileşme ve teknik destek süreçlerimizde yüzde 30 hızlanma gerçekleşti. Bununla birlikte tedarik zincirindeki sorunları çevik anlayışla yeniden ele aldık. Üretim planlarımızı 2021’de pandeminin etkisiyle 30’dan fazla kez güncelledik. Aylık planlamaları günlük yapar ve aynı hafta içinde aksiyonları hayata geçirebilir hale geldik.” Otokoç Otomotiv, 2021’de çevik dönüşüme başlarken çeviklik olgunluğunu ölçen bir çalışma yaptı. Bu doğrultuda otonomi ön plana çıkan gelişim alanı oldu. Genel müdür İnan Ekici, otonomiyi tabana yaymak için çalışma grupları oluşturduklarını anlatıyor. Ekici, “Son iki yılda çevik felsefeye yakın çalışan Müşteri Kalite Yönetim Sistemi takımlarımız NPS de 10 puana varan iyileşme yakaladı. Çok boyutlu çevik dönüşümle bunun daha da iyi noktaya gideceğine inanıyoruz. Ayrıca Avis Budget Group enternasyonal NPS sıralamasında ilk sıraya yerleştik” diyor.



“ÜRETİM VE LANSMANDA 3 KAT ARTIŞ KAYDETTİK”

ENGİN AKSOY / VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU



DÖNÜŞÜM SÜRECİ Şirketimizde çevik dönüşüm 2014’te BT’de başladı. 2016’da BT projelerimizin yaklaşık yüzde 75’i çevik yöntemle gerçekleştirildi. 2016’da ticari ekiplerin dahiliyetiyle çevik dönüşümümüz hızlandı. 2019’da bireysel pazarlamanın tamamını çevik modelle dönüştürdük. Pandeminin etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020’de kurumsal ürün ve servisler organizasyonumuzun dönüşümünü başarıyla tamamladık.



İŞ SONUÇLARI Çevik dönüşümün ilk yıllarında yeni kampanya ve promosyon devreye alma hızında 3 kat iyileşme kaydettik. 120 günde üretilen bir iş, 40 günde üretilmeye başlandı. Bireysel iş birimimizde çevik yönetim yaklaşımını uygulamaya başladığımızda, üretim hızında 3 kat, verimlilikte 2 kat, lansman tarihlerinin performansında 3 kat, kalite göstergelerinde 5 kat artış kaydettik.











“SADELEŞEREK HIZIMIZI ARTIRDIK”

METE BUYURGAN / ÜLKER CEO’SU



“ARINDIK” Pandemi öncesinde de üzerinde önemle durduğumuz çevik yönetim anlayışı, içinden geçtiğimiz süreçte bize büyük güç kattı. Departmanlarda işlerimizi yavaşlatan, hızlı karar almamıza engel, katma değersiz süreçlerden arındık. Değişen tüketici ihtiyaçlarını hızlı anlayıp cevap veren, tüketici odaklı süreçlerimiz sayesinde sektörde özellikle ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerine öncülük ettik. Ülker Ar-Ge’de, yılda ortalama 700’ün üzerinde proje üzerinde çalışıyoruz. Son iki yılda 120’nin üzerinde yeni ürünümüzü tüketiciyle buluşturduk.



YÜZDE 20 YALINLAŞTI Pandemi, çevik olmayı, hızlı hareket etmeyi gerektiren bir dönem. Biz de bu dönemde hızlı düşünüp, doğru karar alıp ve bunu aksiyona dönüştürebilen nadir şirketlerden biri olduk. Tüm süreçlerin yavaşladığı ve hayatın durma noktasına geldiği bir dönemde, çok sayıda inovatif ürünü tüketiciyle buluşturabilmek için çevikliğimizi kullandık. Bir ürünün ya da projenin fikirden tasarım ve en nihayetinde ürün noktasına gelene kadar olan adımlarını yüzde 20 sadeleştirerek ürün geliştirme hızımızı artırdık.







