AP, benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanmasını kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.

9.06.2022 09:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
AP, benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanmasını kabul etti

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.

AP milletvekilleri, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 "evet", 249 "hayır" ve 24 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

Bazı milletvekillerinin 2035 yılına kadar karbon azaltma hedefini yüzde 90’a indirme girişimleri ise Genel Kurul'da kabul görmedi. Milletvekilleri, 2030 yılı emisyon düşürme hedefini otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olarak belirledi.

Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak. AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bankacılık Metaverse nasıl taşınacak?

Bankacılık Metaverse nasıl taşınacak?

Global pil üreticisi Duracell’den önemli buluş

Global pil üreticisi Duracell’den önemli buluş

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Gerileme var

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: Gerileme var

TÜROB Başkanı: İstanbul turizmini Orta Doğu ve Körfez ülkeleri domine ediyor

TÜROB Başkanı: İstanbul turizmini Orta Doğu ve Körfez ülkeleri domine ediyor

AP, benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanmasını kabul etti

AP, benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanmasını kabul etti

BM: Dünya şimdiye kadarki en ciddi ekonomik krizin eşiğinde

BM: Dünya şimdiye kadarki en ciddi ekonomik krizin eşiğinde

Yorum Yaz