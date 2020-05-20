Ekonomi terimleri arasında yer alan enflasyon nedir? Aylık ve yıllık enflasyon hesabı nasıl yapılır? Ata Portföy Araştırma Uzmanı Zeynep Erman, bu soruyu yanıtlıyor.

'Enflasyon nedir, aylık ve yıllık enflasyon hesabı nasıl yapılır' soruları ekonomi terimleri arasında en çok merak edilenlerden. Ata Portföy Araştırma Uzmanı Zeynep Erman 'enflasyon nedir' sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade eder. Enflasyon için baz alınan fiyatlar tek mal grubunun değil genel olarak tüketicinin yıl içinde kullandığı genel mal ve hizmetlerin fiyat değişimini kapsarken, fiyatlardaki artışın enflasyon olarak tanımlanması için fiyatlardaki artışın belirli bir dönem için değil sürekli olması gerekir.

ENFLASYON NEDEN YÜKSELİR?

Enflasyondaki yükseliş, talep ve maliyet enflasyonundan kaynaklanır. Talep enflasyonu artan para arzıyla tüketicilerin tüketiminin artmasıyla fiyatların artması olarak açıklanabilir. Maliyet enflasyonu ise üretim faktörlerini etkileyen ücret, hammadde vb. fiyatlarındaki artışa paralel üretim maliyetlerinin artmasıyla oluşan enflasyondur.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

Enflasyon mal ve hizmet sepeti baz alınarak hesaplanırken, yıllık bazda takip edilir. Mal ve hizmet sepeti, belirli bir dönem içinde fiyatları takip edilen mal ve hizmet fiyatlarının toplamıdır. Sepetin içerisindeki mal ve hizmetlerin ağırlıkları ise hane halkı bütçe anketine göre hesaplanır. Böylece enflasyon hesaplamasındaki her ürün sepet içerisindeki ağırlığı oranınca genele etki eder.”