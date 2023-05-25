Artık tek amaç kâr etmek değil: Liderlerin denge arayışı

Şirketler, uzun yıllar boyunca büyüme ve kâr odaklı bir yaklaşımla hareket etti. Ancak yeni dünya düzeninde bunu sürdürmek pek mümkün değil.

Capital 2023 Nisan sayısından

Tüketici, sadece “kâr” odaklı olan şirketleri yalnız bırakacağının sinyalini zaten veriyordu. Pandemi, ekonomik krizler, doğal afetler ise bu hassasiyeti iyice artırdı.

Bugün dev grupları yöneten birçok iş insanı da artık kâr ve büyümenin tek amaç olamayacağı konusunda hemfikir. Bu nedenle iş dünyasındaki kâr merkezli anlayış yerini, daha toplumcu, insan odaklı, çözümün parçası olma yaklaşımına bırakıyor.

Bülent Eczacıbaşı’ndan Zeynep Bodur Okyay’a, Ahmet Eren’den Adil Sani Konukoğlu’na kadar pek çok lider, “Önceliğimiz insan ve toplum” diyor.

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