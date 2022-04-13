Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi

Nebati: "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

13.04.2022 10:33:000
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Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksin dünkü rekoruna işaret ederek, "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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