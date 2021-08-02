Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, elektrik talebinde büyük artış görüldüğü belirtildi.

2.08.2021 13:46:000
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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.

Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, “Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

* Bir çok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor, yetkililer ne söylüyor?

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