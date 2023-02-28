Başarısızlığa tahammül azaldı: Yeni yatırımlarda süre 6 aya düştü

Yeni yatırımlarda liderlerin başarısızlığa tahammülü iyice azalmış durumda. Yeni bir yatırım başarısız olursa 1 yıl içinde proje sonlandırılıyor. Enerjide ise süre 6 aya düştü.

28.02.2023 16:37:590
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Başarısızlığa tahammül azaldı: Yeni yatırımlarda süre 6 aya düştü

Capital Ocak 2023 sayısından

Enerji gibi yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu sektörlerde ise başarısızlığa çok daha az tahammül ediliyor. Güneşten rüzgara kadar neredeyse enerji sektörünün hemen her alanında başarısız bir yatırıma en fazla 6 ay süre tanınıyor. Enerji sektöründe başarısızlığa tahammül süresinin 1 yıldan 6 aya kadar düştüğü söyleniyor.

Başarısız yeni bir ürün ve mağaza için de bugün süre en fazla 6 ay olarak veriliyor. Başarısız CEO ve üst düzey yöneticilere tahammül de azalarak 6 aya kadar indi.

Yeni CEO ve üst düzey yöneticilere başarılı olmaları için ortalama 1 yıl süre tanınıyor, ancak patronlar yeni yöneticilerin ortalama 6 ayda işi öğrenip başarılı olmasını bekliyor...

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