Berteks fabrika çatılarını güneş enerjisi ile kapladı

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim yolculuklarının hızlanarak devam ettiğini söyleyerek üretim sahalarındaki çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kapladıklarını, çatı alanında yapılan yatırımla yıllık ortalama 2000 MWH enerji elde edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisine 100 yıldır değer katan Berteks Tekstil, sürekli yatırım odağı ile yeni ve inovatif ürünler geliştirerek ihracattan aldığı payı yükseltirken çevre dostu yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Yeşil üretim yolculuğunu hızlandırarak sürdüren Berteks Tekstil, son olarak üretim sahalarındaki binaların çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kapladı.

“Sürdürülebilir dünya için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, “Çatı alanında yapılan yatırımla yıllık ortalama 2000 MWH enerji elde edilmesini hedefliyoruz. Kurulan sistem işletme ömrü boyunca 650 ton/yıl CO2 emisyonunun önlenmesini sağlayacak. Petrol tüketimini yıllık 119 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ton azaltacak. Bu rakamı daha açık ifade edersek azalan CO2 emisyonu dünya için 47370 ağaç dikilmiş gibi bir etki sağlayacak ve yıllık 550 hanenin tüketimine eşdeğer enerji üretecek. Daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir dünya için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Karbon salınımının olabilecek en düşük seviyeye indirilmesi için de gerekli yatırımları yapıyoruz”

“Temiz üretim, sürdürülebilirlik, çevreci üretim, karbon ayak izi salınımını azaltmak önceliğimiz. Bu yöndeki yatırımlarımız da sürüyor” açıklamasında bulunan Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, yeşil ürünleriyle yeşil pazardaki paylarının her geçen gün arttığını da belirtti. En önemli odak noktalarından birinin sürdürebilir gelecek olduğunun altını çizen Berk Noyan, müşteri odaklılık, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarına devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu; “100 yıllık bir aile şirketi olarak başarımızın sürdürebilir olmasında üretim ve teknoloji alt yapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızın payı çok büyük. Ar-Ge ve inovasyona ağırlık verirken karbon salınımının olabilecek en düşük seviyeye indirilmesi için de gerekli yatırımları yapıyoruz. Bu yeni yatırımımızla elektrik gücünün yüzde 10’unu yenilenebilir kaynaklarından sağlayacağız. 2027 yılında bu rakamın yüzde 30’a çıkarılmasının hedefliyoruz.”