Bir dönemin çok konuşulan CEO'su anlatıyor: Ateşten Koltuk

Capital Ağustos 2022 sayısından

JEFF IMMELT, Amerika’nın ikonik devi GE’yi enkaz haline getiren CEO olarak hatırlanıyor. 2001’de efsane CEO Jack Welch’den görevi devraldığında, GE dünyanın en değerli şirketiydi. 16 yıl sonra görevi bıraktığındaysa GE, vahim bir düşüşe geçti.

Oysa o 'CEO olduğum dönemde şirket 270 milyar dolar nakit yarattı. 'Neredeyse var olduğumuz her alanda bir numaraydık' diyor. Kitabı “Ateşten Koltuk” ta ise bir yandan özeleştiri yapıyor bir yandan da kriz zamanında başarılı liderliğin ipuçlarını anlatıyor. “CEO olmak hiç bugünkü kadar zor olmamıştı” diyen Immelt, ekliyor: “Liderlik kararsız olmayı kaldıramaz. Kararsızlık, amaçsız bir dalgalanma yaratır.”

GE eski CEO’su Jeff Immelt, “Ateşten Koltuk: Muhteşem bir Amerikan Şirketini Yönetirken Neler Öğrendim” adlı kitabında; GE’deki 16’sı CEO olarak geçen 35 yılının hikayesini anlatıyor.

Kitap, bir nevi eleştirilere karşı da savunma niteliğinde. Bugün hala dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı CEO’larından biri olarak kabul edilen Jack Welch’den görevi devralan Immelt’in anlattıkları, aslında ateşten koltuktaki süresi boyunca bir efsanenin gölgesinde kalmadığını da gösteriyor. Immelt, bir mühendislik şirketi olarak devleşen, ancak Jack Welch’in yönetimi altında özellikle GE Capital ile finansal ağırlıklı bir yapıya dönüşen şirketin stratejisini, neredeyse 180 derece değiştirdi. Welch’in verimlilik takıntısını inovasyon odağıyla ikame etti. Immelt’in Welch’le karşılaştırılması, şirketin değerinin vardığı yer referans alındığında haklı görülse de liderlik yaptıkları dönemde yaşadıkları dış zorluklar açısından Welch daha şanslı kabul edilebilir. Göreve başladığı ilk pazartesiye 11 Eylül saldırısıyla merhaba diyen Immelt, sırasıyla Enron skandalı, 2008 ve 2009 finansal krizleri ve Fukuşima nükleer felaketi esnasında GE’yi yönetti. Uzmanlara göre tüm bu krizlerde başarılı bir liderlik sınavı verdi. Bu konuda kendisi de performansından memnun: “Birçok krizi yönettik ancak buna rağmen benim zamanımda GE’nin geri kalan tarihinin toplamından daha fazla para kazandık” diyor. Tabii pişmanlıkları da var: “Bazı şeyleri daha iyi yapabilmiş olmayı dilerdim. Keşke GE Capital’den daha fazla hissedar değeri yaratabilmenin bir yolunu bulabilseydim” diye konuşuyor. Immelt ile GE’deki “tartışmalı mirasını” ve kriz dönemlerinde iyi liderliğin sırlarını konuştuk:

Koltuğunu Jack Welch gibi efsanevi bir liderden devralan çok fazla CEO yok. Onun hangi liderlik özelliklerini örnek aldınız ve hangilerinden vazgeçtiniz?

Jack, liderlik yaptığı zamanlarda harika bir iş çıkardı. Ama o dönem sona eriyordu ve şirketi çok daha değişik bir gelecek için pozisyonlama görevi bana düştü. Örneğin onun döneminde “profesyonel yönetim” üzerine fazla odaklanılmıştı, bu son buldu. Dünya değişiyordu ve bizim de beraber değişmemiz gerekti. Bu da inovasyon, teknoloji ve araştırmaya daha fazla odaklanmayı içeriyordu. Jack yönetim süreçlerini, bense bizi büyütmeye yardımcı olabilecek fikirleri sevdim.

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