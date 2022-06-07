Bursalı Fiat Doblo artık İspanya’da üretilecek

TOFAŞ’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceği belirtildi.

7.06.2022 12:49:000
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Bursalı Fiat Doblo artık İspanya’da üretilecek

TOFAŞ, yeni Fiat Doblo modelinin İspanya’da üretileceğinin açıklandığını, Türkiye’de 2022’de bitecek olan mevcut Fiat Doblo’nun üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılması dahil yeni ürünler konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

TOFAŞ’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Fiat tarafından bugün basın duyurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diğer taraftan, 23 Ekim 2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Öte yandan, Fiat Doblo modeli 2000 yılından beri Türkiye’de üretiliyordu.

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