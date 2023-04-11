Capital KSS Araştırması: En başarılı liderler seçildi

Capital Dergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması'nı 18.kez gerçekleştirdi. En başarılı liderler ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri seçildi.

Depremle açılan derin yaraları duruşye harekete geçirme sosyal amaçlı önlem önlem ve kararlar yeniden tartışılıyor. Kâra değil insana odaklanmanın zaruri olduğu bu sıra dışı dönemde , Capital 18'inci kez “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmasını gerçekleştirdi.

Capital Mart 2023 sayısından

TOPLUMA KATKI GfK desteğiyle yapılan inşaat halk ayağında “en sorumlu şirket” Koç Holding, “en sorumlu lider” Ali Koç ve “en başarılı KSS projesi” Sabancı Holding'in “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği” oldu. İş dünyası da Koç Holding'i “en sorumlu şirket”, Tuncay Özilhan'ı “en sorumlu lider ”, Migros'un “Aile Kulüpleri” kampanyasını “en başarılı KSS projesi” seçti.

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