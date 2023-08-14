Çelik sektörü küçülürken, Tosyalı yeşil çelikle büyüyecek

Küresel talepte düşüş ve Uzak Doğulu rakiplerin haksız rekabeti Türk çelik sektöründe yüzde 50’yi aşan daralmayı beraberinde getirdi. Pandemi öncesi yıllık 40 milyon tonun üzerine çıkan Türkiye çelik üretimi şu an 20-25 milyon tonlarda.

Capital Temmuz 2023 sayısından

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen sektörün en büyük oyuncularından Tosyalı Holding için durum farklı. Daha az karbon salımı, daha az enerji ve su tüketimiyle üretilen yeşil çelik ürünlerine odaklanacaklarının sinyalini veren Fuat Tosyalı, “Bu alanda dünyanın aranan ve tercih edilen demir çelik üreticisi olarak daha güçlü konuma erişeceğiz” dedi.

Bu yıl şubat ayında yaşadığımız depremlerden en fazla etkilenen grup olmasına rağmen Tosyalı’yı bu derece dirençli kılansa hammadde tedarikinden son ürüne tüm süreci kendisinin yürütmesi. Bu konuda Türkiye’de tek, dünyada da sayılı şirketlerden olduklarını belirten Fuat Tosyalı, “Çelik sektöründe bir stres yaşanıyor ama bizim öyle bir stresimiz yok. Çünkü bütün segmentlerde üretim yapan bir yapımız var. Pazarda oluşan talebi anında karşılayabilecek kabiliyetteyiz” diyor.

* Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile yapılan röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ