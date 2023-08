Dünyanın aranan üreticilerinden olacağız

“HER ŞEY RAKAMLARDAN İBARET DEĞİL”



“ANA POLİTİKAMIZ” Bu ülkenin sanayicisiysek öncelikli olarak gelecek nesillere tertemiz bir gelecek bırakmalıyız. Su tüketimini azaltmak özellikle çok önemli. Birkaç yıl öncesine kadar bizim sektörde atık diye kabul edilen hiçbir şey şu an atık değil, bunların tamamını yan ürün olarak değerlendiriyoruz. Onları geri dönüştürerek ekonomiye, doğaya kazandırıyoruz. Bizde evsel atık dahi yoktur, bu bizim ana politikamız oldu. Bir taraftan insanın alıp verdiği nefesi etkileyip sonra park, okul yaptım demek doğru değil. Elbette onları yapmaya devam edeceğiz. O, nefes alıp vermemiz kadar doğal olmalı.



“TÜM ODAK NOKTAM” Ama asıl odaklanmamız gereken çevreye, doğaya etkimiz. Bu noktada atacağımız her olumlu adım beni mutlu eder. Her şey rakamlardan ibaret değil, parayı bir şekilde kazanıyoruz. Azı da çoğu da benim hayat standartlarımı değiştirmiyor. Beni daha mutlu edecek olan artık ortak yaşadığımız dünyayı daha yaşanabilir hale nasıl getireceğimiz. Şu an tüm odak noktam bu.