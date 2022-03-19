CEO'lara emeklilik yok: Ünlü CEO'lar şimdi nerede, ne yapıyor?

Ayçe Tarcan Aksakal/atarcan@capital.com.tr

Capital Şubat 2022 sayısında yer alan habere göre; Anadolu Grubu’nun kurulunda 9 eski CEO görev yapıyor. Bu rakam Koç’ta, Tekfen’de ve Doğan’da 5. Beyin avcıları, bugün görevdeki pek çok şirket liderinin, post CEO’luk döneminde yönetim kurulu üyeliği yapma planı olduğunu söylüyor. Ömer Bozer, Hazım Ellialtı, Tayfun Bayazıt, Aclan Acar gibi önemli şirketleri yönetmiş liderlerin, bugün kurullarda tecrübesini paylaşması da örnek oluyor.

eBay’in eski CEO’su Devin Wenig, 4 yıldan bu yana General Motors’un yönetim kurulu üyesi. 52 yaşındaki eski CEO’nun General Motors’tan aldığı ücret 317 bin 308 dolar. Johnson&Johnson’ın yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Alex Gorsky ise geçtiğimiz kasım ayında Apple’ın yönetim kurulu üyesi oldu. Gorsky, Apple’ın yanı sıra IBM’in de yönetim kurulu üyesi. Geçtiğimiz kasım ayında Twitter’ın CEO’luğundan istifa eden Jack Dorsey, kariyerine yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyor. Sadece dünyada değil bizde de eski CEO’lar için en iyi seçimlerden biri, hiç kuşkusuz yönetim kurulu üyeliği. Bir taraftan kurumsallaşma talebi, diğer yandan pandemi sonrasında kötüleşen ekonomik konjonktür iş bağlantıları geniş, kriz tecrübesi yüksek olan eski CEO’lara talebi artırıyor.

EMEKLİLİK KARİYERİ

Son 1 yılda Twitter, Mitsubishi Electric, L’Oreal, UniCredit, Opel, Barclays gibi önde gelen kurumları yöneten pek çok tanınmış CEO istifa etti. Kimininki kendi isteğiyle kimininki ise zorunlu bir ayrılık oldu. Birçok dünya devinin CEO’sunun istifa etmek zorunda bırakıldığı bir ortamda, Türkiye’de de üst düzey yönetici bazında çok hızlı bir değişim yaşandı. Türkiye’nin önde gelen pek çok şirketinin CEO’su değişti. Son 1,5 yılda A101, Gratis, Yemeksepeti, Netaş, Koza Holding, Koton gibi önde gelen şirketlerin CEO’su istifa etti. Ayrılıkları büyük ses getiren CEO’ların bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu oldu. Yaptığımız araştırma, bu isimlerin büyük bir kısmının yönetim kurulu üyeliğine yöneldiğini gösteriyor.

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