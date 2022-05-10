Çin’den Türkiye’ye kayan talep kalıcı mı?

Şirketlerin gündemindeki bu önemli sorunun cevabını temel sektörlerde aradık...

10.05.2022 15:25:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çin’den Türkiye’ye kayan talep kalıcı mı?

Pandemi, küresel ticareti derinden etkiledi. Tedarik zinciri kırıldı, nakliye ücretleri rekor kırdı, konteyner krizi yaşandı. Çin’de üretilip özellikle Avrupa’ya gönderilen ürünlerin üretimi ve dağıtımı başta Türkiye olmak üzere başka ülkelere kaydı. Bu da Türkiye’ye ilave talep ve ihracat artışı olarak yansıdı. Tüm sektörler bu yeni talebi karşılamak için kapasite yatırımlarına başladı. Şimdi şirketlerin gündeminde çok önemli bir soru var: “Kayan bu talebin ne kadarı kalıcı olacak?” Capital Nisan 2022 sayısında, temel sektörlerde bu sorunun yanıtını aradık...

* HABERİN DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dünyada payımız artıyor

Dünyada payımız artıyor

İlk 507e girmek istiyoruz

İlk 507e girmek istiyoruz

Türkiye Finans’ta iki üst düzey atama

Türkiye Finans’ta iki üst düzey atama

Yüzde 30 etkisi

Yüzde 30 etkisi

100 bin müşteriye 2022'de ulaşırız

100 bin müşteriye 2022'de ulaşırız

Oyuncu sayısında hareket

Oyuncu sayısında hareket

Yorum Yaz