Çin’den Türkiye’ye kayan talep kalıcı mı?

Pandemi, küresel ticareti derinden etkiledi. Tedarik zinciri kırıldı, nakliye ücretleri rekor kırdı, konteyner krizi yaşandı. Çin’de üretilip özellikle Avrupa’ya gönderilen ürünlerin üretimi ve dağıtımı başta Türkiye olmak üzere başka ülkelere kaydı. Bu da Türkiye’ye ilave talep ve ihracat artışı olarak yansıdı. Tüm sektörler bu yeni talebi karşılamak için kapasite yatırımlarına başladı. Şimdi şirketlerin gündeminde çok önemli bir soru var: “Kayan bu talebin ne kadarı kalıcı olacak?” Capital Nisan 2022 sayısında, temel sektörlerde bu sorunun yanıtını aradık...

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