Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Martin'den Türkiye ekonomisi için 8 öneri

Martin, Türkiye ekonomisinin yeni dönemine dair görüşlerini ve öngörülerini Capital Dergisi’ne anlatırken; yapılması gerekenleri 8 ana başlıkta topladı.

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Xavier Sala-i-Martin, Türkiye ekonomisinin yeni dönemine dair görüşlerini ve öngörülerini Capital Dergisi’ne anlatırken; yapılması gerekenleri 8 ana başlıkta topladı.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Temmuz 2023 sayısından

Türkiye’de güvenilir bir yatırım ortamı oluşmasını beklediğini söyleyen Xavier Sala-i-Martin, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir yol izleyerek geleneksel para ve finans politikalarına döneceklerine oldukça ikna olduğumu ifade etmeliyim” dedi.

Ekonomik eşitsizlik ve büyüme konularında uzman olan Sala-i-Martin, gelişmiş ekonomilerde artan iç eşitsizliklere de dikkat çekiyor ve bu durumun sosyal dahil olma çabalarını daha da önemli hale getirdiğine işaret ediyor. Doğru stratejilerin belirlenmesiyle Türkiye’nin sosyal adaleti sağlama ve eşitsizlikleri azaltma konusunda da önemli adımlar atabileceğini belirtiyor.

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Xavier Sala-i-Martin’in Türkiye ekonomisi için yeni dönemine dair önerileri şöyle:

1- Türkiye’de TL’nin istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikaları uygulanması gerekiyor.

2- Dış finansman güvence altına alınmalı ve sermaye akışları teşvik edilmeli.

3- Türkiye sahip olduğu büyük iç pazarın, genç ve dinamik nüfusun, stratejik konumun ve girişimci potansiyelinin sunduğu fırsatları değerlendirmeli.

4- Yatırım ortamının geliştirilmesi ve dış ticaret ilişkilerinin çeşitlendirilmesi için yapısal reformlar benimsenmeli.

5- Dijital dönüşümün ve teknoloji odaklı endüstrilerin sunduğu olanaklar da avantaja dönüştürülmeli.

6- Özellikle enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına odaklanılmalı.

7- Rekabetçiliğin artırılması, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, eğitim sisteminin iyileştirilmesi gerekiyor.

8- Sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye geçişin sunduğu olanaklara ülkenin dikkat etmesi gerekli.

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