Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya açıklaması: Karar kabul edilmez

Erdoğan, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ı tanıması kararına ilişkin, “Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ı tanıması kararına ilişkin, “Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, “Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

(Zelensky’nin BMGK-Türkiye-Almanya ortak zirve önerisi) Gerek BM Güvenlik Konseyi üyeleri gerekse diğer ülkeler kabul ederse bu buluşmada yerimizi alırız.

ABD’nin açıklamaları ve Münih Konferansı’ndaki gariplikler, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi.

Sayın Herzog’un ziyaretini gerçekten önemsiyoruz. Bu ziyaretle Türkiye-İsrail ilişkilerinde atılan adım, bundan sonra diğer boyutlarda da görülebilir.

Suudi Arabistan’la da ilişkiler

Suudi Arabistan’la da ilişkilerimizin geliştirilmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde olumlu diyalog ve ilişkilerimizi somut adımlarla ilerletme arzusundayız

Millet İttifakı’nın içerisinden herhangi birisini aramıza katamayız. Çünkü orası bir zillet ittifakıdır. Bundan alıp da Cumhur İttifakı’mızı lekeleyemeyiz.

Elektrik tarifesinde düzenleme

1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Hal düzenlemesi

“Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız.

(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler.

Ayrıntılar geliyor...

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