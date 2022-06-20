Diyarbakırlı kadınlar ünlü İtalyan mozzarella peynirini üretecek

Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimle manda sütünden İtalyanların dünyaca ünlü Mozzarella peynirini üretecek.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi iş birliğiyle "Kırsalda Kadınlar Mozzarella Peyniri Üretiyor Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje ile Türkiye'de manda varlığı bakımından önemli illerden Diyarbakır'da yetiştiricilerin elde ettikleri sütten daha çok kazanç elde etmeleri, üretilen peynirde markalaşmanın sağlanması amaçlanıyor.

Proje ile 18-45 yaş arası 48 kadına mozzarella peyniri yapımı ile ilgili teorik eğitimler yaşamlarını sürdürdükleri kırsal mahallelerde, uygulamalı eğitimler de Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bünyesinde faaliyet yürüten bir süt işleme tesisinde verildi.

Kadınlar üretecekleri peyniri "Mandarella" markasıyla kurulacak kooperatif aracılığıyla satışa sunacak.

GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli, AA muhabirine, projede, Bismil, Silvan ve Yenişehir ilçelerinde "Anadolu Mandasının Halk Elinde Islah Projesi" kapsamındaki manda besicilerinin yer aldığını belirterek, eğitim sonunda kursiyerlere hem sertifika hem de peynir yapım kitlerinin dağıtılacağını söyledi.

Kadınların aldıkları eğitimle bulundukları yerlerde hijyenik bir şekilde mozzarella peynirini üretmelerinin ve pazara sunmalarının amaçlandığını ifade eden Sümerli, "Diyarbakır'da iyi bir manda sayısı var. Asıl hedef kooperatifleşerek üretilen ürünleri markalaştırmak ve pazara sunmak." dedi.

"Kadınlarımız uluslararası standartlarda üretimi öğrendi"

DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Vural, kursiyerlerin her zaman aynı kalitede ve aynı standartta ürün üretmelerini sağlama amacında olduklarını dile getirerek, kurs sonunda kadınların "peynir üreticisi" sertifikası alacağını söyledi.

Vural, bu sertifikayla, kursiyerlerin ya kendi işletmelerinde ya da farklı işletmelerde çalışabileceğini anlatarak, "Bir nevi bu işi diplomalı yapmış olacaklar. Manda sütünden peynir yapan kadınlarımız aldıkları akademik eğitim sonucu kaliteli, hijyenik ve uluslararası standartlarda üretimi öğrendi. Bunu belgelendirdiler ve bu ürünlerini inşallah piyasaya sunacaklar. Böylece katma değeri yüksek ürünler elde edecekler" diye konuştu.

Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ise birlik olarak tesislerinde kursiyerlere uygulamalı eğitim imkanı sağladıklarını belirtti.

Manda varlığı olarak Diyarbakır'ın Samsun'dan sonra ülkede ikinci sırada yer aldığını dile getiren Yılmaz, süt veriminde çok daha iyi durumda olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Manda sütü ve süt ürünleri anlamında Türkiye'de lider olmak istiyoruz. Uluslararası arenada da yer almak istiyoruz." dedi.

"Hedefimiz sütün en az yüzde 50'sinin mozzarella peynirine dönüşmesi"

GAP UTAEM'de görevli veteriner hekim ve proje koordinatörü Yezdan Uzunoğlu, Türkiye'nin manda varlığı yönünden kentin önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, bundan dolayı manda sütünden katma değeri yüksek ürün elde etme amacıyla yaptıkları araştırmalar sonucu bu projeyi hazırladıklarını belirtti.

Kırsalda peynir üreten fakat mozzarella yapımını bilmeyen kadınların, verdikleri eğitimle bu ürünü de yapmayı başardıklarını anlatan Uzunoğlu, "Üretilen peynirlerin belli bir standardının oluşmasını sağlayacağız. Diyarbakır'daki manda varlığını göz önünde aldığımızda üretilen sütle yeni bir ürün de ortaya koymuş oluyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde Diyarbakır'daki manda sütünün en az yüzde 50'sinin mozzarella peynirine dönüşmesini sağlamak, bu peyniri hem ulusal hem de uluslararası pazarda satışa sunmak." şeklinde konuştu.

Uzunoğlu, ürünlerin pazarlanması için logo tasarladıklarını, "Mandarella" ismi ile marka oluşturduklarını aktararak, kadınlara "Tarımsal Kırsal Kalkınma Kooperatifi" kurmaları yönünde de eğitim vermeye başladıklarını kaydetti.

Kooperatifin kurulmasıyla kadınların elde edeceği avantajlara değinen Uzunoğlu, "Mandarella" markasıyla üretilen peynirin İtalya'da herhangi bir şehirde raflarda görülmesinin amaçlandığını vurguladı.

Profesyonel üretim

Kursiyerlerden Ayten Katar, çocukluğundan bu yana peynir yapımını bildiğini fakat eğitimle daha profesyonel üretime geçtiklerini söyledi.

Diyarbakır'a özgü örgü peynirde iddialı olduklarını anlatan Katar, "Şimdi de mozzarella peynirinin yapımıyla ilgili eğitim aldık. Elimiz yatkın olduğu için güzel yapıyoruz. Bu konuda çok iddialıyız" dedi.

Hatice Bakar da yaklaşık 30 yıldır ailece manda yetiştiriciliği yaptıklarını, manda sütünden örgü ve salamura peynir yaptıklarını belirterek, proje sayesinde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu ifade etti.

Birgül Bakar da 15 mandasının olduğunu, elde ettiği sütten peynir ve yoğurt yaptığını dile getirerek, mozzarella peyniri üretimi için kendilerine verilen eğitimden dolayı yetkililere teşekkür etti.