Dolarda faiz kararı sonrası yeni rekor

Dolar, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesinin ardından yükseldi ve 11 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.

18.11.2021 16:47:000
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Dolarda faiz kararı sonrası yeni rekor

Karar öncesi 10,50'ye kadar gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın politika faizini indirme kararıyla yeni rekor kırdı ve 11,12 lira seviyelerine çıktı. 

Dolar, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesinin ardından yükselerek 11 lira seviyesini aştı. Gün içindeki artış yüzde 4,5 olurken, Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Dolarda yılbaşından bu yana görülen artış yüzde 50'ye yaklaştı.

Türk Lirasının dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olduğu, İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosunun geldiği belirtildi. 

* Faiz kararının ardından dolar tepki verdi

* Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

* Güncel Döviz Kurları


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