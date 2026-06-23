Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Haziran 2026)

Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 152 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 833 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 117 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,4800 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,4670'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 46,4800 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,1410'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 61,5500'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,1 seviyesinde bulunuyor.