Halkbank 2021'den bu yana yaklaşık 290 bin kadın girişimciye 160 milyar TL finansman sağladı. Bankanın "Üreten Kadınlar Buluşmaları"nın bu yılki dördüncü durağı ise depremin izlerini silmeye çalışan Hatay oldu.

Halkbank, kadın girişimcilere yönelik finansmanda iddialı rakamlar açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankanın 2021'den bu yana yaklaşık 290 bin kadın girişimciye 160 milyar TL finansman sağladığını söyledi. Özdil'e göre Türkiye'de kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden biri Halkbank'tan çıkıyor. Bankanın iki ay önce devreye aldığı Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi'nden yararlanan girişimci sayısı da şimdiden 1.500'e ulaştı.

Özdil, kadınların iş hayatındaki etkinliğini sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak gördüğünü söyledi ve ekledi: "Kadınların üretime kattığı değer, ticarette üstlendiği rol ve karar alma süreçlerindeki etkinliği, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine önemli katkılar sağlıyor."

Deprem bölgesinde kadın emeği

Halkbank, 2021'de başlattığı Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın bu yılki dördüncü durağını Hatay'da yaptı. Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Taylan Aydın, Genel Müdür Özdil ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in katıldığı buluşmaya Hatay ve çevre illerden çok sayıda kadın girişimci katıldı. Gün boyu süren programda girişimcilik, iş bağlantıları kurma, liderlik ve kişisel marka yönetimi oturumları düzenlendi.

Meltem Taylan Aydın, 6 Şubat depremlerinin ardından bir şehrin ekonomisini yeniden güçlendirmede kadın emeğinin ve cesaretinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özdil de hayatını ve işini yeniden kurmak için mücadele eden Hataylı ve Osmaniyeli kadınların azmine dikkat çekti.

Finansmanın ötesi

Banka, desteğini kredinin ötesine taşımaya çalışıyor. Özdil'in verdiği bilgiye göre Halkbank, buluşmalar kapsamında 2021'den bu yana 6 bin kadın girişimciyle bir araya geldi. Bankanın Üreten Kadınlar Yarışması da sınır ötesine açıldı. Halkbank'ın bağlı ortaklıklarının bulunduğu Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile KKTC'den gelen başvuru sayısı 250'ye yaklaştı. Banka ayrıca İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde, kadın girişimcilerin de yararlanabileceği HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor.



