Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Mayıs 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,2200 seviyesinden işlem görüyor.

5.05.2026 09:57:240
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 45,1860'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 45,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 52,8910'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 61,2330'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 592 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 bin 568 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 592 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 850 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 300 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 4 bin 535 dolardan işlem görüyor.

Dün 4 bin 501 dolarla 5 haftanın en düşük seviyesini gören altının onsu bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselmesine karşın enflasyon endişeleri bu yükselişleri sınırlıyor.

