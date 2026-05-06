Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Mayıs 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,2370 seviyesinden işlem görüyor.

6.05.2026 09:54:440
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,2260'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 45,2370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 53,1070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 61,4930'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 779 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 6 bin 624 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 bin 779 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 430 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 4 bin 660 dolardan işlem görüyor.


