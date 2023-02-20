Dünyaca ünlü ekonomist, Türkiye'ye Bulgaristan'ı örnek gösterdi

FED’in yanlış politikalarla küresel ekonomiyi zora soktuğunu anlatan Hanke, “Stagflasyonun etkilerinin ABD ve gelişmekte olan ülkelerde son derece olumsuz olacağını söyleyebilirim” diyor.

Capital Ocak 2023 sayısından

Avrupa’nın yaptırımlarla ilmeği kendi boynuna taktığını ifade eden Hanke, “2023 Avrupa için kesinlikle kötü bir yıl olacak. Uygulanan yaptırımlar, Rusya’ya zarar verirken Avrupa’yı yıkıcı bir sürece sokuyor” dedi.

“Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Para Kurulları” kitabını Dr. Kurt Schuler ile birlikte yazan Prof. Steve Hanke, “Türkler için kulağa fantastik gelse de lirayı içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın, enflasyonu ortadan kaldırmanın ve düşük faiz oranlarını hemen gerçekleştirmenin bir yolu var: Para Kurulu” diyor.

Kıdemli ekonomist olarak ülkelerde gerçekleştirdiği uygulamalardan edindiği tecrübeleri paylaşan Prof. Hanke, bu çalışmaları ücretli bir danışman olarak değil, karşılıksız gerçekleştirdiğini özellikle vurguluyor ve “Özgür ve bağımsız kalmanın en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyorum” diyor.

FED’in ve TCMB’nin politikalarını yanlış bulan Prof. Hanke’ye göre en başarılı uygulamaları Çin ve İsviçre merkez bankaları hayata geçiriyor. Prof. Hanke ile Tuba İlze'nin yaptığı röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ