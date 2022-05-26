Dünyanın en büyük halı üreticisi, Türkiye'nin en büyük yatırımını yapacak

Erdemoğlu Holding, 2021 yılı sonunda TL bazında yüzde 120, dolar bazında yüzde 50 büyüyerek ciroda 22 milyar TL’ye ulaştı. Adana Yumurtalık’ta planladığı petrokimya tesisi yatırım bütçesini de 10 yıllık projeksiyon için 13 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Yumurtalık’taki petrokimya yatırımımız Türkiye’de hayata geçmiş en büyük yatırım olacak” dedi.

Capital Nisan 2022 sayısından

Erdemoğlu Grubu, Türk sanayisinin devlerinden biri. Dünyada parça halı üretiminde açık ara lider olan ve dünyada yüzde 6 pazar payına sahip grup şirketleri Merinos ve Dinarsu, 2023’ten itibaren tamamlanan yatırımlarla global pazar paylarını yüzde 7’ye taşıyacak.

Grup şirketlerinden Türkiye’nin lider polyester üreticisi SASA ise hem ciroda hem ihracatta döviz bazında çift haneli büyümeye devam ediyor.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Büyümemizde dövizin baz etkisi de var ama reel büyümemiz de oldukça yüksek. Bu büyümede yatırımlarımızın ve üretim artışlarının etkisi büyük. 2022 yılında yine aynı tempoda büyüyeceğimizi düşünürsek ciroda 45 milyar TL’ye ulaşacağımız öngörüyorum” dedi.

* İbrahim Erdemoğlu röportajını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ