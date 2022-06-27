Elektrikli araç şarj lisansı alan ilk akaryakıt şirketi

Türkiye'de EPDK'den elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan ilk akaryakıt şirketi Güzel Enerji oldu.

27.06.2022 10:13:000
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Elektrikli araç şarj lisansı alan ilk akaryakıt şirketi

TotalEnergies ve M Oil markalarını bünyesinde bulunduran Güzel Enerji, Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan ilk akaryakıt şirketi oldu.

TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, sektör yenilenebilir kaynaklar ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ederken, Türkiye'de EPDK'den elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan ilk akaryakıt şirketi Güzel Enerji oldu.

Elektrikli geleceğe yatırım yapan şirket, bu alanda "Otojet" markasıyla hizmet verecek. OtoJet üniteleri, yine bir Güzel Enerji markası olan TotalEnergies istasyonlarında yer alacak. Ulusal bir şarj hizmet sağlayıcısına dönüşme hedefiyle yola çıkan OtoJet, 6 ayda 50 şarj ünitesiyle kurarak Güzel Enerji çatısı altında Türkiye’deki sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı yapacak.

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