Endeavor’ın CEO'su: Türkiye’den çıkan unicorn’lardan gurur duyuyoruz

Start Up Dergisi'nin kapağında yer alan röportaja göre Linda Rottenberg, bugün ağında 60’tan fazla unicorn barındıran global girişimcilik derneği Endeavor’ın kurucusu ve CEO’su.

“Ekonomiler çökerken, girişimciler yükselir” diyen Rottenberg, bugünküne benzer kriz ortamlarının, girişimcilere dünyanın her yerinde fırsatlar sunduğuna inanıyor. Eskiden “derme çatma” olan Türk girişim ekosisteminin ise bugün kitabı yazılacak kadar geliştiğine dikkat çekiyor. Rottenberg, “Türkiye’nin gelecek 5 yılı için çok heyecanlıyım. İnsan kaynağı o kadar iyileşti ki daha iyi şirketler göreceğiz” diyor.

Endeavor, Linda Rottenberg ve Peter Kellner tarafından 1997 yılında New York’ta kuruldu. Global girişimcilik ekosisteminde fikir önderliği görevini üstlenen derneğin, 40’a yakın ülkede ofisi var. Girişimcilere yerel ve uluslararası fikir önderlerinden oluşan mentor ve yatırımcı ağı üzerinden birçok destek sağlayan Endeavor, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 2006’da başladı. Desteklediği girişimler arasında Yemeksepeti, Insider, Gram Games, iyzico, Foriba ve Peak Games gibi ekosistemin en başarılıları var.

Derneğin kurucusu ve CEO’su Linda Rottenberg, gelişmesine katkıda bulunduğu Türkiye girişimcilik ekosistemiyle gurur duyuyor ve şunları söylüyor: “Türkiye’ye geldiğimiz zaman teknoloji alanında sadece birkaç şirket vardı ve ıssız bir alandı. Bugün artık Türkiye hakkında bir kitap yazılabilir.”

'Türkiye, Endeavor için çok gurur duyduğum daha büyük bir genişlemenin fitilini yaktı' diyen Linda Rottenberg ile Start Up Dergisi bir röportaj yaptı ve girişimcilikle ilgili en çok merak edilen soruları sordu.

RÖPORTAJIN YER ALDIĞI START UP DERGİSİNİ BURADAN SATIN ALABİLİRSİNİZ











