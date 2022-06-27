Girişimcilere 'Yeşil Büyüme Çağrısı'

BİGG MARKA programının yeni dönemi, ‘Yeşil Büyüme Çağrısı’nın açılması ile Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikirleri ile programa başvuracak girişimci adaylarını bekliyor.

TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında hibe destek tutarının 450.000 TL’ye çıkarıldığı; iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla ikinci kez BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı!

Bilkent CYBERPARK’ın TÜBİTAK 1512 BİGG Uygulayıcı Kuruluş olarak yer aldığı, Pamukkale Teknokent ve Konya Teknokent iş birliğinde yürütmüş olduğu BİGG MARKA programının yeni dönemi, ‘Yeşil Büyüme Çağrısı’nın açılması ile Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikirleri ile programa başvuracak girişimci adaylarını bekliyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil büyümeye önem verilerek var olan kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve işletilmesi vurgusuyla TÜBİTAK, ikinci kez tematik çağrısıyla girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Yeni döneme, İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ve Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım alanlarından başvurular kabul edilecek.

Türkiye’nin en yüksek başarı oranına sahip Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Bilkent CYBERPARK’ın 2015 yılından itibaren aralıksız olarak yürüttüğü BİGG MARKA programı, yeni girişimcilerini bekliyor! BİGG MARKA, girişimcilerin Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikirlerini, temel girişimcilik eğitimleri, birebir mentorluklar ve sektör lideri firmalardan alınan mentorluk desteğiyle nitelikli birer iş planına dönüştürülüp TÜBİTAK tarafından verilecek 450.000 TL hibe ile şirketleşmesine olanak sağlamakta. Birebir mentorluklar kapsamında yer alan iş geliştirme mentorlukları ile iş planlarını oluşturan girişimciler, aynı zamanda geçmiş zamanda olduğu gibi sektör lideri paydaşlardan sağlanan dikey mentorluklar ile projelerini sahada güçlendirme fırsatı elde etmektedir. Ayrıca girişimci adaylarının ürün geliştirme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla Bilkent CYBERPARK firmalarından Ön Prototipleme ve Tasarım mentorluğu desteği verilmektedir.

Girişimcilerin şirketleşmeleri durumunda ticarileşebilir bir modele sahip olmalarını hedefleyen BİGG MARKA, bu kapsamda girişimci adaylarını yatırımcılar ile bir araya getirerek erken aşamada yatırım görüşmesi süreçlerinde deneyim kazandırmaktadır. Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de desteği ile yürütülen bu programda, Bilkent TTO tarafından akademisyen girişimcilere özel birebir mentorluklar da üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek hedefiyle devam etmektedir.

Bugüne kadar 86 girişimcinin toplam 13,1 Milyon TL hibe alarak şirketleşmesine ve hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BİGG MARKA’nın yeni dönemi olan 2022-2 Yeşil Büyüme Çağrısı’na son başvuru tarihi 27 Haziran 2022.

Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikri olup açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu tüm girişimci adayları www.biggmarka.cyberpark.com.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.