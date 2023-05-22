2022 yılını rekor ihracatla kapatan kimya sektörünün global oyuncusu BASF Türk, geçen yıl satışlarını yüzde 30 artırarak 1 milyar Euro’ya çıkardı.

Capital 2023 Nisan sayısından

Tüm planlarını karbon nötr hedefine ulaşmak üzerine yoğunlaştıran Tolga Demirözü’nün öncelikli hedefi, satışta yüzde 30 payı olan sürdürülebilirliğe üstün katkı sağlayan ürünlerin oranını artırmak.

Demirözü, “Globalde, 2022 yılında sürdürülebilirliğe üstün katkı sağlayan ürünlerin satışında 24,1 milyar Euro’ya ulaştık ve 2025 için hedeflediğimiz 22 milyar Euro eşiğinin üzerine çıktık. Türkiye’deyse 2022 yılında, sattığımız ürünlerin yaklaşık yüzde 30’u bu ürünlerden oluştu. Ayrıca sürdürülebilirlik standartlarımızı karşılayan ürünlerin satışımızdaki oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. Amacımız, Türkiye’de kimya sektöründe accelerator segmentindeki ürünleri hızlı bir şekilde iş ortaklarımızla buluşturmak. Sonraki aşamada bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız olacak” dedi.

Demirözü; 'BASF’nin globalde aldığı bir kararla Rusya ve Belarus’taki operasyonlardan çıkmasıyla beraber Türkiye organizasyonuna Gürcistan da eklenmiş oldu. Diğer taraftan gaz ve enerji fiyatlarının artması farklı sorumlulukları da beraberinde getirdi. Bu durum, bizim yenilenebilir enerji alanında var olan çalışmalarımızı da hızlandırdı. Şunu gördük ki bütün konuları alt alta koyduğumuzda her kapı sürdürülebilirliğe çıkıyor. O yüzden benim de birinci gündemim sürdürülebilirlik oldu' diye konuştu.

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