İş Bankası’ndan girişimcilik ekosistemine destek

Girişimciliğin ve girişimcinin bankası olma vizyonuyla ülkemizde gerçek başarı hikayeleri yaratacak ve yaratılmasına aracılık edecek start up’ları desteklemek üzere yeni nesil girişimcilik yolculuğuna başlayan İş Bankası, yarattığı ekosistem ile programdan yatırıma, bankacılıktan yurt dışı açılıma ve girişimciliğe kadar geniş bir ekosistem sunuyor.

Ülkemizin iktisadi gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Cumhuriyetin ilk girişimlerinden İş Bankası, 1924 yılından bu yana Türkiye’nin girişimcilik alanında da gerçek bir başarı hikayesi yaratabilecek potansiyele sahip olduğu inancıyla girişimcilik ekosisteminde öncü bir rol üstleniyor. Banka, stratejik bir alan olarak gördüğü girişimcilerden aldığı ilhamla eksik olduğunu fark ettiği her parçayı tamamlamak için çalışma yürütüyor. Her dönemde ülkemizde girişimciliği ve girişimleri destekleyen, yeni iş modellerinin ve iş sahalarının gelişmesinde öncü rol oynayan İş Bankası’nın, 2016 yılında San Francisco’da Maxitech inovasyon merkezi ve Kolektif House’da 6 numaralı ofisiyle modern anlamda yeni nesil girişimcilik yolculuğu zamanla güçlü bir ekosisteme dönüştü. Banka, bu büyüme ve dönüşüm sürecinde, girişimcilik programları, mentorluk hizmetleri, yatırım fonları ve start up destekleyici yapıları hayata geçirerek önemli bir katma değer oluşturdu.

WORKUP GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI’NI BAŞLATTI

İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemi, farklılaşan hızlandırma programlarıyla zenginleşti. Start up’ları görünür kılacak, iş birliği fırsatları yakalamalarına destek olacak, onları uzman mentor ve girişimcilerle buluşturabilecek bir girişimcilik programı ihtiyacından yola çıkan banka, Workup Girişimcilik Programı’nı başlattı.

11. dönemini tamamlayan Workup, bugüne kadar 16 binin üzerinde başvuru aldı. Ardından tarım sektörü ekosistemine yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip teknoloji girişimlerinin büyümesine destek veren Workup Agri, girişimlere ve oyun stüdyolarına eğitici oyun geliştirme ve ölçeklenme süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Workup Gaming hayata geçirildi. Afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programı Workup4Future da önümüzdeki aylarda başlayacak.

Banka, girişimcilik alanındaki değer önerisini, global hızlandırma programı Workup Rise&LEAP isimli yurt dışı programıyla da zenginleştirdi. Bu kapsamda girişimler Türkiye’de 3 hafta süren bootcamp’e katıldıktan sonra Londra girişimcilik ekosisteminde bir ay boyunca kapsamlı ve yoğun bir programdan geçiyor. Ülkemizde KOSGEB desteğiyle ilk kez hayata geçirilen yurt dışı program olma özelliği taşıyan Workup Rise&LEAP’in önümüzdeki yıllarda farklı ülke ve pazarlarda da düzenlenmesi planlanıyor.

50 WORKUP’LI GİRİŞİME 20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM

Programlara seçilen girişimler, alanında uzman kişiler ve banka yöneticilerinden mentorluk, başarılı girişimciler ve teknik uzmanlarla düzenlenen eğitim ve ilham etkinlikleri, İş Kule Workup alanında çalışma fırsatı, bulut kredileri, teknolojik destek paketleri, yatırımcılarla buluşma imkanı gibi pek çok ayrıcalıktan yararlanıyor. Programlar, girişimcilerin hızlandırma ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik alanında uluslararası çapta hak ettiği yeri almasına yardımcı oluyor. Bugüne kadar 50 Workup’lı girişim 20 milyon doların üstünde yatırım aldı. Bu tablo programın yarattığı katma değerin, yatırımcı nezdinde de kabul gördüğünün en önemli işareti.

TÜRKİYE’NİN İLK GİRİŞİMCİLİK ŞUBELERİ

Banka, girişimcilerin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt vermek için, geleneksel banka şubelerinde sunulandan daha farklı değer önerisine ihtiyaç duyduğunu fark ederek Türkiye’nin ilk start up şubelerini İstanbul, İzmir ve Ankara’da açtı. Bu şubeler, girişimcilere alışılmış hizmetlerin yanı sıra finansal olmayan pek çok katma değerli hizmet sunuyor.

DİJİTAL ŞİRKET PORTFÖYÜ

2021’de ilk girişim satın alımını gerçekleştiren banka, MOKA Ödeme Sistemleri ile ödeme dünyasındaki çözümlerini çok daha ileri taşırken spin off şirketleri Pazarama, İmeceMobil ve Proemtia ile farklı sektörlerde öne çıkacak teknolojilere sahip dijital ��irket portföyünün de temellerini attı. Banka, girişimcilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek, onların finansal ve finansal olmayan ihtiyaçlarına destek sunmak adına çalışmalarını her geçen gün ileriye taşıyarak, ülkemizin gelişimine katkı sağlıyor.

4 fon ile 44 girişime yatırım

100. YILA ÖZEL YAPI Girişimcilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için de adımlar atan İş Bankası, 2018’de kurduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Fonu’na, daha sonra etki fonu FounderOne ve cinsiyet dengeli yatırım fonu Arya GSYF’yi ekledi. Hem Cumhuriyetimizin hem İş Bankası’nın 100. yılına ithafen 100. Yıl Girişim Sermayesi kuruldu.

50 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT Bu gelişmelerle birlikte, İş Bankası’nın toplam fon taahhüdü 50 milyon dolara ulaştı. 4 fonun bugüne kadar yatırım yaptığı 44 girişimin 11’ini Workup mezunları oluşturuyor.

DAHA KAPSAYICI VE KATILIMCI Girişimciliği yaygınlaştırmak ve ekosistemini büyütmek için GİRVAK, TÜSİAD, Arya ve Endeavor gibi kuruluşlarla da çeşitli iş birlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi ile TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşlarından biri olan banka bu çabalarıyla, girişimcilik ekosisteminin daha kapsayıcı ve katılımcı hale gelmesine katkıda bulunuyor.