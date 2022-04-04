İş dünyasının liderlerinin önceliği: Nelere odaklandılar?

Aslında iş dünyası için “zor” olmayan bir yıl neredeyse yok. Bu yıl da onlardan biri olacak...

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Capital Dergisi'nin Mart 2022 sayısında yer alan araştırmaya göre; dünya ekonomisinde hala salgının etkisiyle süren problemler, Türkiye’ye has sıkıntılar bu zorlukların ateşleyicisi olmayı sürdürecek. Peki liderler bu yıl mesailerini hangi konulara ayıracak? Türkiye’nin dev grup ve şirketlerini yöneten 16 liderin odağında “finans” yönetimi var. Zor yılda yatırımları sürdürmek, yenilikçi iş modellerini devreye almak da öncelikler arasında. Sürdürülebilirlik, çalışanlar ve inovasyon ise liderlerin mesaisini alacak.

Dünya Bankası 2022’de Türkiye için öngördüğü büyüme oranını yarıdan fazla düşürerek yüzde 2’ye çekti. Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun Ocak 2022 sayısını yayımlayan banka, raporun Türkiye ile ilgili bölümünde yüksek enflasyonun özel tüketim üzerindeki baskısına yer verdi. Ayrıca piyasalardaki kötüleşmenin yakın dönemde yatırımların beklenenden daha zayıf olmasına yol açacağı tahmininde bulundu.

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı birçok gelişme, ekonomide dengeleri etkilerken 2022, iş dünyası için “zor yıllar” listesinde yerini alacak. Peki liderler için bu yılda mesailerinin çoğunu ayıracakları başlıklar neler olacak?

Haberi buradan okuyabilirsiniz

