16 liderin önceliği

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Dünya ekonomisinde hala salgının etkisiyle süren problemler, Türkiye’ye has sıkıntılar bu zorlukların ateşleyicisi olmayı sürdürecek. Peki liderler bu yıl mesailerini hangi konulara ayıracak? Türkiye’nin dev grup ve şirketlerini yöneten 16 liderin odağında “finans” yönetimi var. Zor yılda yatırımları sürdürmek, yenilikçi iş modellerini devreye almak da öncelikler arasında. Sürdürülebilirlik, çalışanlar ve inovasyon ise liderlerin mesaisini alacak.

Dünya Bankası 2022’de Türkiye için öngördüğü büyüme oranını yarıdan fazla düşürerek yüzde 2’ye çekti. Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun Ocak 2022 sayısını yayımlayan banka, raporun Türkiye ile ilgili bölümünde yüksek enflasyonun özel tüketim üzerindeki baskısına yer verdi. Ayrıca piyasalardaki kötüleşmenin yakın dönemde yatırımların beklenenden daha zayıf olmasına yol açacağı tahmininde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı birçok gelişme, ekonomide dengeleri etkilerken 2022, iş dünyası için “zor yıllar” listesinde yerini alacak. Peki liderler için bu yılda mesailerinin çoğunu ayıracakları başlıklar neler olacak? Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun bu yıl öncelik vereceği üç kritik konu var: Nakit yönetimi, sürdürülebilirlik ve yeni yatırım arayışı. Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde nakit yönetiminin büyük önem taşıdığını belirten Tahincioğlu, “Yılın ikinci yarısında daha düşük enflasyonla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Ancak bu dalgalanmanın nakit akışımız üzerindeki etkisini azaltmak için nakdimizi verimli kullanmak önceliğimiz olacak” diyor. Kaynakları verimli kullanmanın da en önemli sorumlulukları olduğuna değinen Tahincioğlu, şöyle konuşuyor: “Bu yıl üzerinde duracağımız bir diğer konu, liderliğimizi korumak için yeni yatırım arayışımız olacak. Değişen ihtiyaçlara göre nitelikli projeler geliştirebileceğimiz yeni alanlar araştırıyoruz. 2022 yılında Göcek ve Bodrum’da iki ve İstanbul Ataşehir’de bir projemiz başlayacak. Bunun yanında İstanbul’da ve Ege’de arsa arayışımız devam ediyor.”

TOSYALI’NIN MESAİSİ

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın mesaisini ayıracağı başlıklar yatırımlar, sürdürülebilirlik ve sağlıklı istihdam artışıyla çalışan memnuniyeti olacak. Bu yıl İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirdikleri çelik yatırımlarını devreye almayı planladıklarını anlatan Tosyalı, 2,5 milyar dolar değerindeki bu yatırımla 4 milyar dolarlık ithal ikamesine katkı sağlayacaklarını söylüyor. Tosyalı, yatırım ajandasındaki önemli maddeleri şöyle paylaşıyor: “Cezayir’de 4’üncü etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie, bir Türk şirketinin yurt dışındaki en büyük yatırımı. Burası tüm yatırımlar tamamlandığında, 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek.” Yatırımda sürdürülebilirliğe de odaklanan Tosyalı, bu kapsamda da birçok proje hayata geçiriyor. Bu projelerle çelik fabrikalarında karbon salımını yüzde 30 azalttıklarını belirten Fuat Tosyalı, “Tosçelik tesislerinde sektörün karbon ayak izi en düşük ‘yeşil çelik’ üretimini gerçekleştiriyoruz. Tosçelik Profil ve Sac’ın Osmaniye’deki üretim tesislerine kurulan çatı tipi güneş santrali, dünyanın en büyük ilk beş çatı tipi güneş santrali arasında yer alıyor ve önümüzdeki dönemde önemli bir kapasite artışı yapacağız. Yeni sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla dünyanın önde gelen yeşil çelik üreticilerinden biri olmayı sürdüreceğiz” diyor.

KALE’NİN YATIRIMLARI

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “En önemli üç önceliğim, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik” diyor. Faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki operasyonları iyileştirmek, gelirlerini artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek için Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapacakları bir perspektifle ilerlediklerini belirten Okyay, sözlerine şöyle devam ediyor: “Endüstri 4.0, dijitalleşme ve yalın üretim uygulamaları, son 3 yıldır hem yatırımlarımızın hem gelişim olarak ana faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Dijital dönüşüm için 5 yıla yayılan program kapsamında üç yılımızı geride bıraktık ve bu kapsamda 20 milyon dolar yatırım yaptık. 12 milyon dolarlık yatırım daha yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte özellikle insan kaynağımızın da dönüşümü büyük önem arz ediyor. Burada sadece dijitalleşmek için dijital yatırımı yapmaya inanmıyoruz. Bu konunun çağın getirdiği temel yetkinlik olduğunu düşünerek öncelikle bu alanda temelden eğitimlere başladık. Şimdi bunu iş yapış şekillerimize ve iş modelimize entegre etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.”

TAV’DA TRAFİK YOĞUN

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, bu yıl pandemi sonrasında yolcu trafiğinde başlayan toparlanma sürecini yönetmeye öncelik verecek. Geçtiğimiz iki yılı anlık değişimlere hızlı adapte olarak başarıyla geçirdiklerini belirten Şener, “Bu dönemde dijitalleşme ve çevik yönetim uygulamalarıyla elde ettiğimiz verimlilik artışını, 27 ülkede 87 havalimanına ulaşan operasyonel ayak izimizin tamamıma yaygınlaştırarak koruyacağız” diyor. Şener’in ikinci önemli önceliği, yolcu memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve hizmet verdikleri her noktada inovasyon üzerine çalışmayı sürdürmek. “Almatı ve Antalya’da başladığımız yatırımların yanı sıra tüm havalimanlarımızda çevresel etkilerimizi en aza indirmek üzere çabalarımızı artıracağız” diyen Şener, üçüncü önceliğini de şöyle açıklıyor: “90 farklı pasaporta sahip 30 binden fazla çalışanımızın profesyonel gelişimi ve mutluluğuna odaklanmaya devam edeceğiz. Çünkü çalışanı mutlu olmayan şirketlerin müşterisini memnun etmesinin mümkün olmadığını biliyoruz.”

KUTMAN’IN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman için kruvaziyer liman ağını genişletmek, Naturelgaz’da alacağı aksiyonlar ve portföy yönetim şirketinde hedeflediği büyüme öncelikli başlıklar. “2022’de de bu 3 alan en önemli konularımız olacak” diyen Kutman, bu kapsamda neler yapacaklarını şöyle anlatıyor: “2022 yılı içinde portföyümüzdeki liman sayısını 27’ye yükseltebiliriz. Mevcut limanlarda gelirleri artırarak organik büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Naturelgaz Türkiye açısından stratejik bir şirket. 2022 yılında da gelirlerini yüzde 70-140 aralığında artırmasını bekliyoruz. Şirketi büyütmeye devam edeceğiz. İstanbul Portföy bugün yaklaşık 25 milyar TL’lik bir fonu yönetiyor. Portföyün hacminin 2025 yılında en az 60 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyorum. Varlık yönetiminde uzun vadeli hedefimiz, sadece yerli ve bağımsız değil, en büyük portföy yönetim şirketini yaratmak. Öte yandan artık yarı emeklilik planlarımı yapıyorum. Şirketler bundan sonraki süreçte profesyonel yöneticilerimizle yola devam edecek. Emeklilik planlarımı yaparken de Global Yatırım Holding’i daha sağlam finansal temellere sahip, borçluluğunu azaltmış bir şirket haline getirmek için çalışıyorum.”

KONUKOĞLU NEREYE ODAKLANACAK?

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu yıl önceliği teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarına veriyor. Bu şekilde değişime ayak uyduracaklarını, çalışanlarını destekleyeceklerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla topluma ve çevreye değer katacaklarını ifade eden Konukoğlu, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci değişime ayak uydurmanın, hızın ve dijitalleşmenin önemini bizlere bir kez daha gösterdi. Bizler de dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık. Dijital dönüşüm projemizi başlattık. Tüm şirketlerimizin dijitalleşmesine ağırlık vereceğiz” diyor. 2022 yılında geleceğin dünyasına yön veren küresel bir lider şirket olma hedefi doğrultusunda adımlar atacaklarını da dile getiren Konukoğlu, bu kapsamda neler yapacaklarını şöyle anlatıyor: “14 bin çalışanımıza insan haklarının korunduğu, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verildiği, mesleki gelişimlerinin desteklendiği, herkese adil ve eşit fırsatlar tanındığı bir iş hayatı sunmaya gayret ediyoruz. 2022 yılında da böyle bir ortam yaratıp çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlayarak onları desteklemeye devam edeceğiz. Her çalışanımıza ihtiyacı olan desteği vererek tüm potansiyellerini kullanmalarını sağlayacak ve ilerlemelerinin önünü açacağız.”

YAŞAR’IN DİJİTALLEŞME STRATEJİSİ

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş’ın gündeminin en üst sıralarında yer alan üç konu; sürdürülebilirlik, Ar-Ge/inovasyon ve dijitalleşme. Bu üç konunun tüm hedef ve stratejilerinin odağında olduğunu belirten Aktaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ağırlıklı olarak gıda ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Hammaddenin doğanın kendisi olduğu bu sektörlerde doğaya iyi bakmak daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla çevresel sürdürülebilirlik üzerinde çalıştığımız önemli bir konu. Sera gazı salımının azaltılması, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji uygulamaları, enerji verimliliği, su ayak izinin ve atıkların azaltılması alanlarında projeler gerçekleştiriyoruz. Şirket ve vakıflarımızla eğitim, kültür-sanat, arkeoloji ve spor alanlarında uzun soluklu projeler gerçekleştirerek topluma katkımızı sürdürüyoruz. İnovasyon, topluluğumuzun kök değerlerinde var olan, bizi biz yapan bir özellik. Sürdürülebilir ambalaj uygulamaları üzerinde çalışıyor, tarım, gıda ve boya alanlarında araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Tedarikten satış noktalarına kadar değer zincirimizin tüm aşamalarında dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan en üst seviyede yararlanıyoruz.”

İKİ LİDERİN PLANI

2022 yılının, sosyal ve ekonomik anlamda birçok belirsizliği de yanında getirdiğini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “COVID-19 varyantları yaygın aşılama programlarıyla kontrol altına alınmış gibi görünse de gündemimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Artan hammadde ve işçilik maliyetleri, enerji ve çip krizi, tedarik zincirindeki kopukluklar gibi birçok faktör, ekonomideki aktörlerin özenle ilgileneceği başlıklar olacak” diyor. Stratejik odak alanları olan üstün altyapı, techfin, dijital iş servisleri ve dijital servislerin, 2022 yılında da temel öncelikleri arasında yerini koruduğunu belirten Erkan, “Net müşteri kazanımı ve ülke geneline yaygın fiber ağ için yatırımlarımızı sürdürme konularında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuşuyor. Indeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, her zaman en çok mesai harcadıkları, iş gücü ve kaynak yatırımı yaptıkları önceliklerinin distribütörlüğünü üstlendikleri marka ve ürün sayısını artırmak olduğunu belirtiyor. Bu anlamda Türkiye pazarına yeni giren ve pazarda uzun vadeli iş yapma vizyonu olan uluslararası markaları çok yakından takip ederek güncel teknoloji trendleri doğrultusunda yeni distribütörlük anlaşmaları yapmak üzere bu yıl da yoğun mesai harcadıklarını söylüyor. Sürek, “Yıllık planlamamızda diğer bir önceliğimiz de lojistik operasyonlarımızı hem bireysel hem kurumsal son kullanıcıya giden iş ortaklarımızın lojistik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam etmek. Bu yıl da lojistik merkezimize yatırım yapacağız. Ayrıca indexpazar.com sitemizi yeniden tasarlıyoruz” diyor.

KATMA DEĞERİ ARTIRMA HEDEFİ

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, katma değerli ürün çeşitliliğini artırmanın ve bu ürünleri farklı coğrafyalara ulaştırmanın birinci önceliği olduğunu söylüyor. 2022’de yeni teknolojileri ve yenilikçi ürünleri pazara kazandıracaklarını dile getiren Yıldız, “Yeni yatırımlarla kapasitemizi artırmak en önemli gündemlerimizden biri. Bu yıl yeni yurt dışı yatırımlara imza atacağız. Rusya’da laminat parke, melamin pres ve emprenye yatırımlarına başladık. Yeni bir yonga levha tesisi de hayata geçireceğiz. Toplam 250 milyon Euro yatırım değerine sahip yeni yonga levha tesisimizin 2023’de üretime geçmesini hedefliyoruz. İtalya’da, 20 milyon Euro’luk yeni melamin pres yatırımıyla payımızı artırmayı hedefliyoruz” diyor. Yıldız’ın ajandasında sürdürülebilirlik yatırımları da var. Adana’da faaliyette olan güneş enerjisi santralini 2030 yılına kadar tüm üretim tesislerinde kuracaklarını açıklayan Yıldız, “Gebze’deki biyokütle enerji santrali yatırımına diğer lokasyonlarımızda da devam edeceğiz. Bu yatırımların yüzde 30’nu, 50 milyon dolar bütçeyle 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. Geri kalanını da 10 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz” diyor. Nurol Holding’in gündeminde rezerv tespiti var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en çok altın madenlerinin ekonomik ömürlerini 10 yılın üzerinde tutmak amacıyla arama çalışmaları ve rezerve bütçe ayıracaklarını belirten Nurol Holding CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Kemahlı, “Ayrıca 2022’de yeni maden projesi gerçekleştirme faaliyetlerimiz devam edecek, bir madenimizde kapasite artırım yatırımı yapılacak” diyor. Nurol Holding’de ikinci önemli başlık, savunma sektöründeki şirketlerin yatırım ve özellikle Ar-Ge bütçeleri. Grup, savunma alanındaki dört şirketinde yatırım ve Ar- Ge projelerine bu şirketlerinin cirolarının yüzde 7’sini ayırmış durumda.

İNCİ’NİN “KRİTİK” KONULARI

İnci Holding, bu yıl 70’inci yılını kutluyor. Aile şirketi olarak büyürken en kritik konunun sürdürülebilir gelişim sağlamak olduğunu belirten İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, bu anlamda kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yeni dönemde de yatırım yapmayı sürdüreceklerini söylüyor. Yeni nesillere aktaracakları sistem ve değerlerin sürekli gözetimi ve kurumsal yönetime uyum için sürekli çalıştıklarını da ifade eden Gök, şunları söylüyor: “Elbette büyümenin ve gelişmenin ardında stratejik yatırım yönetimi bulunuyor. Uluslararası çapta yatırımlara imza atan bir kurum olarak dijitalleşme ve girişimcilik alanlarında yatırımlarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Müşteri odaklı yeniliklere imza atmak üzere kapsamlı yatırım planımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızla hedefimiz, 2022 ve ötesinde geleceğe değer katan çalışmalarla şirketimizin sürdürülebilir başarısını muhafaza etmek.”



“TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK YENİLİK”

CEM BOYNER BOYNER GRUP YKB VE CEO’SU



HEYECANLI PROJELER Her zaman mevcut durumu, eldeki fırsatları çoklamak, çoğaltmak ve büyütmek üzerine yoğunlaşırken yeni işlerini ve projelerini endüstrileri sarsacak inovasyonlar üzerinden tanımlamayı tercih eden bir grubuz. 2022 için de bu kapsamda hayata geçireceğimiz heyecanlı projelerimiz gündemde. Öncelikle mağaza sayılarımızı artırırken mağazacılığı cadde mağazamızı örnek alan yepyeni bir perakendeciliğe dönüştürüyoruz. Müşterilerin mağazaya gelmek için can atacağı, heyecan verici uygulamalarla satış ve kârlılık metriklerimizi çarpanlarla büyüten konseptimizi Boyner mağazalarına yaymak başlı başına büyük inovatif bir proje.



4 KAT ARTACAK E-ticaret sitemizi de Boyner Cadde mağazasından aldığımız ilhamla online alışverişi işlemsel olmaktan çıkaran, tecrübesel, keyif alınacak, hem sitede geçirilen zamanı hem ziyaretin satışa dönüş oranını 4 misli artıracak şekilde kurguluyoruz. Ayrıca dünyada bir ilki piyasaya sunacağız. BoynerNow! hazır giyim, moda, aksesuar alanında, 90 dakikada, sipariş sırasında ödeme mecburiyeti olmaksızın olduğunuz yere teslim projesi. Bu projeyle müşteriler beğendikleri ürüne hemen sahip olacak, beğenip, deneyip tamamsa ondan sonra ödeyecek. Bu dünya giyim perakendesi sektöründeki ilk ve tek büyük deneme, sarsıntı yaratacak, taşları yerinden oynatacak bir yenilik.











“ODAKTA OPERASYONEL KÂRLILIK VAR”

HURŞİT ZORLU / ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI



DENGE Öngörüde bulunması zor ve ileriye dönük temkinli olunması gereken bir dönemdeyiz. Ana iş kollarımıza odaklanmakla birlikte pandemiden farklı şekillerde etkilenen diğer sektörlerimizde de dengeli performanslarımızı korumayı hedefliyoruz. Yatırım tarafında temkinli olmakla birlikte ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.



YENİLİKÇİLİK Aynı zamanda altyapımıza ve işlerimize verimlilik sağlayacak, çalışan ve tüketici dostu yenilikçi uygulamalara da yatırım yapıyoruz. 2022’de de öncelikli başlıklarımız operasyonel kârlılık ve güçlü nakit akışı hedefleyen, etkin bir finansal yönetimin yanı sıra dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızda daha da yol kat etmek olacak.











“GELECEĞİN İŞLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

ÇAĞLAR GÖĞÜŞ DOĞAN HOLDİNG CEO’SU



“DAHA İYİSİ MÜMKÜN” Ajandamızda en çok çalıştığımız konulardan biri sürdürülebilirlik. “Daha İyisi Mümkün” diyerek geliştirdiğimiz Doğan Etki Planı ile gezegenimiz, toplumumuz ve geleceğimiz için net hedefler belirledik. 2030 itibarıyla karbon nötr bir organizasyon olmayı, kullandığımız suyun yüzde 100’ünü doğaya yeniden kazandırmayı ve eşit bir iş hayatının tesisi için yönetim kurulu kadın üye oranı ve kadın yönetici oranlarımızı en az yüzde 40’a çıkaracağız.



YATIRIMDAKİ ODAK Faaliyet gösterdiğimiz farklı sektördeki yatırımlarımızı bu vizyonla dönüştürüyor, pozitif etki yaratacak geleceğin işlerine yatırım yapıyoruz. Büyüme hikayemizle olası negatif çevresel ve sosyal etkimizi ayrıştırarak toplum ve dünya için değer yaratan bir organizasyon iddiamızı pekiştireceğiz. Çünkü bir diğer odak noktamız da değer yaratma, yatırım ve büyüme. Portföyümüzü, nakit yaratma gücü, ihracat potansiyeli, yeşil ekonomiye uyum kapasitesi yüksek sektörlerle güçlendiriyoruz. Ama 2022’de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin en az üçünde organik ve inorganik büyümeyle bölgesel oyuncu olarak güçlenmek yatırım tarafındaki en önemli odağımız.











“İ3 KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

ERKAN KAFADAR / BORUSAN HOLDİNG GRUP CEO’SU



YENİ MODEL 2022’de öncelikli gündem maddemiz sürdürülebilirlik. İ3 dediğimiz iklim, insan ve inovasyon odağında kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı, plastik kullanımını azaltmayı, karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini koruma altına almayı, karbonsuz ve döngüsel yeni iş modelleri geliştiriyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda inovasyonu temel bir araç olarak kullanmayı amaçlıyoruz. 2022’de öne çıkan bir diğer başlığımız kültür.



PORTFÖY YÖNETİMİ Üçüncü odak konumuz portföy yönetimi. Bu yaklaşımımızın 3 temel bacağı bulunuyor. Birincisi temel iş portföyümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak. İkincisi, dönüşüm potansiyeli olan ve kendi yetkinliklerimizi kullanabileceğimiz otomotiv ve enerji sektörlerinde tam potansiyelimize ulaşmak. Son olarak sürdürülebilirlik ve inovasyonla tetiklenen yepyeni iş alanlarını portföyümüze kazandırmak. Ayrıca “kurumsal girişim sermayesi” yapısını hayata geçirmek istiyoruz.











