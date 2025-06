İş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti

Kibar Holding'den yapılan açıklamada, "Kurucu ve Onursal Başkanımız Asım Kibar’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kibar'ın cenazesinin, 8 Haziran Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

We are deeply saddened by the loss of our Founder and Honorary Chairperson, Asım Kibar. Our heartfelt condolences.