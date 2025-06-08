İş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti

Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti.

8.06.2025 10:16:450
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İş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti

Kibar Holding'den yapılan açıklamada, "Kurucu ve Onursal Başkanımız Asım Kibar’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kibar'ın cenazesinin, 8 Haziran Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. 





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