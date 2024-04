'İşletmeler yapay zekaya karşı dizayn edilmeli'

Günümüzde satış ekiplerinin zamanının % 65’ini satış ve ciro getirmeyen işlere harcamak zorunda kaldığını belirten Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, işletmelerin zaman kaybetmeden yapay zekaya karşı kendilerini dizayn etmeleri gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “10 yıl önce filmlerde izlediğimiz sahneleri şu an hayatımızda yaşıyoruz. Ömrümüz boyunca birçok devrimle karşılaştık ve insanoğlu olarak hepsine uyum sağladık. “Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı?” Evet, bazı noktalarda bizi tehdit edecek ama bunu tehlike olarak görmek yerine bu durumu iş yapış şekillerimize nasıl adapte etmeliyiz ona odaklanmalıyız.

Satış ekiplerinin sahadan topladığı verinin kalitesini %50 oranında yükseltiyor

Günümüzde satış ekiplerinin zamanının %65’ini satış ve ciro getirmeyen işlere harcamak zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Şener, “Şirketlerin satışlarında performans kayıpları oluşuyor. Raporlamalar, görüşme notları vs. birçok tutulması gereken bilgi sebebiyle satış yöneticisi de zamanının %50’sini verimsiz kullanmış oluyor. Ama artık zamanı verimli kullanma dönemi başlıyor. Şirket özelinde kurguladığımız otomasyonlar sayesinde satışçıların tekrar eden işlerinin otomatik yapılmasını ve hatırlaması gereken iş süreçlerini bildirimler sayesinde gözden kaçırmasını engelliyoruz. Entegre ettiğimiz yapay zeka ile sisteme girilen satış görüşme notlarını düzenleyebiliyor ve müşteri ile görüşme öncesinde geçmiş verilere bakarak özelleştirilmiş görüşme önerileri sunabiliyoruz. NLP ile birlikte sahada tüm satışçıların girdikleri notlardan ekiplerin duygu durum analizlerini, satış ekiplerinin o gün satış süreçlerinde nerede tıkandıklarını, hangi konularda zorlandıklarını, en çok hangi konunun konuşulduğu gibi verileri özet olarak sunabilmekteyiz. Ayrıca rota planlama altyapısı, saha satış ekiplerinin trafik durumlarına göre ziyaretlerini en verimli şekilde planlamalarına olanak tanıyor. Ekmob ile ekiplerin rapor yazma ve okumaya ayırdıkları zamanı minimuma indiren SFA yazılımları işletmelere haftada minimum 4–8 saati ayda ise ortalama 4 ile 6 iş gününü tasarruf ettiriyor. Ekmob SFA kullanımıyla birlikte satışa hizmet eden aktivite adedi de %25 oranında artıyor. Ekmob SFA, sahada görev yapan satış ekiplerinin sahadan topladığı veri kalitesini ise %50 oranında yükseltiyor.

Aradaki tecrübe farkını yapay zeka kapatıyor

Yapay zeka, makine öğrenmesi, NLP gibi teknolojiler sayesinde satışçılar çok daha kuvvetli hale gelecekler. Yapay zeka öğrenilebilir bir sistem. Ekmob olarak iş süreçlerimize yapay zekayı dahil ettik. Tüm gelişmeleri de an an takip ederek bu gelişimi yükselerek sürdürüyoruz. Ona neyi öğretirseniz size çok daha anlamlı ve güzel içerikler üretmeye başlıyor. Bugün itibariyle bu öğrenmişliği işlerimize adapte etmeye başladık. Daha giriş seviyesindeki bir satışçıyla usta seviyedeki bir satışçının arasındaki farkı yapay zeka bir şekilde eşitlemeye fırsat sağlıyor. Bu yüzden yapay zekaya karşı durmak yerine, işlerimizde nasıl faydalanabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Daha düne kadar çok pahalı olan yazılımları şu an da çok basit bir şekilde iş hayatımız içerisine entegre edebiliyoruz. Doğru argüman toplamada yapay zeka etkili oluyor. Bu bir ilişki yönetimi. Yapay zeka ile birlikte konuşma dönemi artık. Web döneminde de artık sona geliniyor.

İş fikirlerine ve iş modellerine yapay zeka ürünlerini mutlaka entegre etmek gerekiyor

Eski satış dinamiğini devam ettirdiğinizde, teknolojiyi kullanan diğer firmaların gerisinde kalıyorsunuz. Yapay zeka bugün bir web sitesi hazırlayabiliyor, resim çizebiliyor, blog yazabiliyor ve gelişerek devam ediyor. Bu yüzden iş fikirlerine ve iş modellerine yapay zeka ürünlerini mutlaka entegre etmek gerekiyor. Direnç gösteriliyor ama yapay zeka direnç kabul etmiyor ve yıkıcı bir şekilde hayatımıza girdi. Bu hıza ayak uydurmayan işletmeler mutlaka geri kalacak. Her meslekte danışmanlığa dönülürken, bilgisi çok olan maestroluk yapacak. Meslekler yok olmayacak ama dönüşüm gerçekleşecek. Adapte olan devam eder, edemeyen yok olur.” şeklinde konuştu.

Şener şöyle devam etti: “Biz satış operasyonlarımızda veri odaklı teknoloji üreten kaynaklar üzerinden operasyonlarımızı yönetiyoruz. 2025 yılına kadar şirketler müşteriye dokunduğu kanallarda ve kullandığı araçların yüzde yetmişinde yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojisini kullanacak.

Ekmob olarak “Neuro Learning Process” (NLP) adında güçlü bir özellik kullanıyoruz. Bu özellik, şirketlerin önemli bilgileri kaçırmasını engelliyor. Poliçe iptalleri, kritik konular veya olumsuz geri bildirimler gibi hassas verileri otomatik olarak tanımlayabilen bir yapay zeka sistemi içeriyor. Ayrıca, okunmayan toplantı notlarından anlamlı bilgiler çıkarmak da bu özelliğin bir parçası. NLP entegrasyonu sayesinde, saha ekipleri müşteri notlarına olumsuz içerikler eklediğinde, sistem anında bu durumu tespit edip ilgili yöneticilere bildirim gönderiyor, böylece hızlı bir müdahale yapılıyor. Saha satış ekiplerine etkili koçluk ve eğitim sağlamak, güçlü ve zayıf yönlere dayalı kişiselleştirilmiş yaklaşımları sunmayı gerektirir. Geliştirdiğimiz tüm modüller sayesinde ekiplere hızlı, zamanında ve etkili yönlendirmeler yaparak onların satış etkinliklerini artırmak mümkün.”