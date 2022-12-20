Kadın Dostu Şirketler Araştırması: Kadının sanayide adı yok

Capital Kasım 2022 sayısından

Uzmanlara göre kadınların sanayi, teknoloji gibi alanlarda hem iş gücü hem ekonomik karar organlarında yer alması her ülke için bir sürdürülebilirlik meselesi. Türkiye’de kadın iş ve beyin gücü “kadın işi” olarak görülen hizmet sektörlerinde yoğunlaşmış durumda. Türkiye’nin üretimde en güçlü olduğu sektörler olan tekstil, otomotiv, gıda ve enerjide de son dönemde kadın gücünden eşit şekilde yararlanan şirket sayısında artış var.

İş dünyası kadın istihdamındaki payı, geniş coğrafyalara yayılan değer zincirleri ve geniş kitlelere ulaşabilme kapasitesiyle toplumu dönüştürme gücüne sahip. Bu gücün farkında olan Türkiye’nin en büyük şirketleri, üretimden teknolojiye iş dünyasında cinsiyet eşitliği hedefleri belirliyor ve her yıl daha iyi bir noktaya ulaşmak için çalışıyor. Capital Dergisi olarak 2012 yılından bu yana yayınladığımız “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasını bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin kadın çalışan, kadın yönetici ve kadın yönetim kurulu üyesi istihdamına odaklanan araştırmada bu yıl ilk kez sanayide kadının gücüne de daha derinden baktık. Türkiye’de kadın istihdamında “kadın işi” olarak görülen hizmet sektörleri yine ön planda olmasına rağmen sanayi devlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmak için nasıl bir rotada ilerlediklerini ortaya koyduk.

SANAYİ ŞİRKETLERİNDE KADININ ADI YOK

İstihdamda, 2021 sonu kadın çalışan verilerini baz alarak ortaya koyduğumuz “Kadın Dostu Şirketler 2022” araştırmasında ilk 25 şirket içinde bu yıl da sanayi şirketi yok. Perakende, hastane, bankacılık, eğitim, çağrı merkezi ve lojistikten oluşan hizmet sektörleri kadına istihdamda en çok fırsat verenler olarak ön plana çıkıyor. 32 bini aşkın kadın çalışanıyla LC Waikiki, Türkiye’nin bu alandaki lideri konumunu sürdürüyor.

KADIN DOSTU ŞİRKETLER ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ