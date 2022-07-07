Küresel piyasalarda bugün pozitif hava yaşanıyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde Fed'in önceliği enflasyona verdiği görülüyor. Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı.

Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ederken, eylül toplantısında faiz artışının 50 baz puan olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

FOMC toplantı tutanaklarının ardından tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan artışla yüzde 2,94'e yükseldi.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,3'le 30 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ABD swap piyasalarındaki fiyatlamalarda ise 10 yıllık tahvil faizinin 3 aylık forward oranı ile 3 aylık hazine bonosunun 3 aylık forward oranı arasındaki fark yüzde eksi 0,31'le ülkenin gelecek 6 ila 18 ay içinde resesyona girebileceğini fiyatlamaya devam ediyor. Resesyon endişeleriyle güçlü seyreden dolar, emtia fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün de değer kaybederek yüzde 3 düşüşle 98,8 dolara gerilese de, Fed'in resesyonu henüz ikinci planda tuttuğuna ilişkin değerlendirmeler yeni günde petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,8 artışla 99,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,5 azalışla 1.739 dolara inmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.745 dolardan satılıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise dün açıklanan ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon 254 bine gerilese de hala rekor düzeye yakın seyrederken, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün pozitif bir seyir izlerken, son 20 yılın en düşüğüne gerileyen avro/dolar paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine işaret eden FOMC tutanakları sonrası güçlenmeye devam eden dolar karşısında son 20 yılın en düşüğü olan 1,0162'ye gerileyen avro/dolar paritesi yeni günde 1,0210 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ECB'nin toplantı tutanaklarında bankanın para politikası duruşuna ilişkin ipuçları ve ECB Başekonomisti Philip Lane'in yapacağı açıklamaların piyasalardaki oynaklığı artırması bekleniyor.

Sterlin/dolar paritesi de 1,1950 ile son iki yılın en düşüğünde kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte ülkede artan siyasi belirsizlikler gündemin odağında yer almaya devam ederken, Başbakan Boris Johnson'a karşı yükselen istifa çağrılarına son olarak Ulaştırma bakanı ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji bakanı da katıldı.

Haziran ayındaki güven oylamasını kazanan Johnson'ın yeni bir güven oylaması yapılması halinde ise oylamayı kaybetme ihtimali yükseliyor.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yüzde 1'i aşan yükselişle başladı.

Asya'da ABD pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Samsung'un gelirlerini beklentilerin üzerinde artırması da etkili oluyor.

Bölgenin pay piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselirken, Samsung hisselerindeki yükseliş yüzde 20'yi aştı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ise risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin hükümeti Şanghay'da test merkezlerini yeniden açmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da öncü endeks 101,4'e gerileyerek, beklentilerden fazla düştü.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,35, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,48 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,18 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 artışla 2.408,15 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 1,3 artışla 17,2271'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından bugün yatırımcıların odağına ECB'nin son toplantısına dair detayların yerleştiğini söyledi.

Veri gündeminde ise bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı

15.15 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi.