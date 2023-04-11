Limak YKB Ebru Özdemir: Hedef altın madenciliği

Bu yıl enerji, turizm ve inşaatta yeni yatırımlara devam edeceklerini belirten Ebru Özdemir, madenciliğe gireceklerine, altın bulmak istediklerine dikkat çekiyor.

Geçen yıl dünyanın en büyük müteahhitlik şirketleri arasında 50’nci sırada yer alan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir; bu yıl enerji, turizm ve inşaatta yeni yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Capital Mart 2023 sayısından

Ebru Özdemir madenciliğe gireceklerine, altın bulmak istediklerine dikkat çekerek; 'Yeni sektör olarak bizim kendimize belirlediğimiz madencilik ilgi alanımızda bulunuyor. Madencilikle birlikte sektör sayısı 10’a çıkacak. Bu yıl bununla ilgili fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Altın çıkarmak istiyoruz. Elimizde birkaç yerimiz var, bunları araştırıyoruz' dedi.

Geçen yılı 5 milyar dolar ciroyla kapattıklarını, bu yıl yüzde 8 büyüme hedeflediklerini söyleyen Özdemir, depremde zarar gören Limakport İskenderun Limanı’nı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak istediklerini belirtti.

Ebru Özdemir ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



