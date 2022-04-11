Macron mu yoksa Le Pen mi? Anketler 2. tur için ne söylüyor? Gözler kilit partide

Fransa’da sandık çıkış anketleri, 2. tur için ne söylüyor? Gözler kilit partide...

Fransa İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan verilere göre, seçimin ilk turunda yarışan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,84 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15 ile ikinci oldu.

Le Pen’in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.

Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.

2. tur için anketler neler söylüyor?

İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron’un, bazı anketlerde oyların yüzde 56’sını, diğerlerinde oyların yüzde 52’sini alması öngörülüyor. Ifop’un Pazar günü yayınladığı ankete göre ise fark daha yakın, Macron’un Le Pen’e karşı ikinci turu sadece %51’e %49 kazanacağını söylüyor.

Gözler kilit partide

Macron, seçimin ilk turunda yarışan 12 adaydan birçoğunun ikinci tur için desteğini almıştı. Ancak uzmanlar, yüzde 21.95 oy oranına ulaşan Melenchon’un ikinci tur için kimi işaret edeceğinin önemli olduğunu söylüyor. Melenchon, destekçilerine “Bayan Le Pen’e tek bir oy vermemeliyiz” dedi, ancak Macron’u da açıkça desteklemedi.

2. tur geçmişe göre daha zor olabilir

Yarış öncesinde yapılan anketler, Macron’ ve Le Pen’in şanslı olduğunu gösteriyordu. Macron, beş yıl önce Le Pen’i kolayca yenmuştu ancak uzmanlar ikisi arasındaki ikinci yarışın 2017’ye göre çok daha sıkı olacağını söylüyor.

Bakanlığın verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron: 9.785.578 – yüzde 27,84

Marine Le Pen: 8.136.369 – yüzde 23,15

Jean-Luc Melenchon: 7.714.949 yüzde 21,95

Eric Zemmour: 2.485.935 yüzde 7,07

Valerie Pecresse: 1.679.470 yüzde 4,78

Yannick Jadot: 1.628.337 yüzde 4,63

Jean Lassalle: 1.101.690 yüzde 3,13

Fabien Roussel: 802.615 yüzde 2,28

Nicolas Dupont-Aignan: 725.356 yüzde 2,06

Anne Hidalgo: 616.651 yüzde 1,75

Philippe Poutou: 268.984 yüzde 0,77

Nathalie Arthaud: 197.184 yüzde 0,56

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak.