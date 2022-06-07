Malatya'da tek öğretmenli bir köy okulundan zirveye çıktı: Peki, bunu nasıl yaptı?

Ekonomist Dergisi'nin Yılın İş İnsanları Anketi'nde Yılın Global Türk Girişimcisi olarak Eren Bali seçildi. Eren Bali'nin hem yaşam öyküsü hem de girişimi oldukça dikkat çekti.

Malatya'da köy okulundan milyarlık şirkete...

Malatya’da köy okulundan Amerika’ya uzanan başarı yolculuğuyla dikkatleri çeken Eren Bali, Udemy’nin ardından hayata geçirdiği Carbon Health girişimini de 3 milyar dolar değerlemeye ulaştırdı. Eren Bali, bu başarısıyla Ekonomist Dergisi'nin Yılın İş İnsanları Anketi'nde ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçildi.

Ekonomist'in haberinde şu bilgiler var:

Başarı bazen ne sadece olması gereken ne de şanstır; çocukluktan yetişkinliğe attığınız her bir adımdır… Anadolu’da bir köy okulunda yetişen ve global ölçekte başarıya imza atan Eren Bali’nin hikayesi tam da böyle ilerlemiş.

İlkokul hayatını Malatya’nın tek öğretmenli köy okulunda tamamlayan Bali, sonrasında global ölçekte ses getiren Udemy girişimiyle adını dünyaya duyurdu.

Bu girişiminin ardından kısa bir süre önce kurduğu Carbon Health ise pandeminin de etkisiyle 3 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

ABD’de milyar dolarlık değere ulaşan Udemy ve Carbon Health’in kurucusu Eren Bali, dikkat çeken başarısıyla bu yıl da Ekonomist Dergisi’nin ‘Yılın İş İnsanları anketinde ‘Yılın Global Türk Girişimcisi’ seçildi. Bu sürdürülebilir başarı elbette tesadüf değil.

İLK ADIM UDEMY

1984 yılında Malatya’nın Durulova köyünde dünyaya gelen Bali, öğretmen bir ailenin çocuğu. Beş yıl olan ilkokulu, dört yılda bitiren Bali, dijital eğitimler sayesinde uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş madalya kazanarak gelecekte başarılı olacağının ilk sinyallerini verdi.

Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti. Matematik bölümünde çift anadal yapan Bali, henüz üniversitedeyken bir sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan bir uygulama yazdı.

Sonrasında ise online eğitim şirketi Udemy kurulmuş oldu. Udemy kısa bir sürede oldukça dikkat çekerek büyük bir başarı yakaladı ve ABD basınının ilgisini çekti.

San Francisco’nun en önemli gazeteleri Eren Bali’nin köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan başarı hikayesini yazdılar. Udemy’nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla almaları oldu.

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKET

Eren Bali, dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Udemy’nin CEO’luk görevini devrettikten sonra geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health isimli girişiminin peşinden gitmeye başladı.

Kısa sürede aldığı yatırımlarla değerini 3 milyar doların üstüne çıkarmayı başaran Carbon Health, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen ikinci özel şirket olarak zirvede yer aldı.

Eren Bali; fikrin, inancın ve azmin bir araya getirilmesiyle başarıya ulaşılabileceğini kanıtlıyor ve böylece tüm gençlere ilham vermeye devam ediyor.

“GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM”

“Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye’deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim.”