Mercedes, elektrikli araç payını yüzde 60'a çıkaracak

Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bedikhan, yeni dönemde şirketin rotasının daha fazla lükse ve elektrikli araca yöneleceğini söyledi.

Ocak 2020’de faaliyete geçen Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı ŞÜKRÜ BEKDİKHAN, yeni dönemde şirketin rotasının daha fazla lükse ve elektrikli araca yöneleceğini söyledi.

Capital Eylül 2022 sayısından

2019’da “Project Future” başlığıyla tüm dünyada yeniden yapılanan Mercedes- Benz Group AG, Türkiye’de de kamyon ve otobüs ürün gruplarının faaliyetlerine iki ayrı şirket yapısı altında devam etme kararı aldı. Ocak 2020’de faaliyete geçen Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı ŞÜKRÜ BEKDİKHAN, yeni dönemde şirketin rotasının daha fazla lükse ve elektrikli araca yöneleceğini söyledi.. 2030 sonuna kadar tüm pazarlarda sadece elektrikli araçlarla yola devam etmeyi hedeflediklerini belirterek “Türkiye’de ise 2030’da elektrikli araç payımızın yüzde 60’lara ulaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

1967’den 2020 yılına kadar Mercedes-Benz Türk A.Ş. bünyesinde gerçekleşen hafif ticari araçlar ve otomobil markalarının satış ve ithalat faaliyetleri, Mercedes-Benz Group AG’nin tüm dünyada başlattığı yeni yapılanma süreciyle değişti. Bu yeni yapılanma stratejisi kapsamında “otomobil ve hafif ticari araçlar” ile “kamyon ve otobüs” ürün gruplarının faaliyetlerine iki ayrı şirket yapısı altında devam etme kararı alındı. Böylece Mercedes-Benz marka hafif ticari araç ve Mercedes-Benz Group AG çatısı altındaki tüm otomobil markalarının ithalat, satış ve pazarlama faaliyetlerini Ocak 2020’de faaliyete geçen Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. olarak yürütmeye başladı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Capital'e verdiği röportajda “Türkiye’de elektrikli araç payımızın 2025 sonunda yüzde 25’lere çıkacağını, 2030’a kadar da yüzde 50-60’lara varmasını öngörüyoruz” dedi.

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