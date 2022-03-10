Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.

10.03.2022 15:53:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara indi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İngiltere’den 7 Rus oligarka daha yaptırım: Chelsea’nin sahibi Abromavich de var

İngiltere’den 7 Rus oligarka daha yaptırım: Chelsea’nin sahibi Abromavich de var

Rusya-Ukrayna kritik zirvesinden ne sonuç çıktı? Tarafların ilk açıklamaları

Rusya-Ukrayna kritik zirvesinden ne sonuç çıktı? Tarafların ilk açıklamaları

Antalya'daki tarihi zirveden ilk kare

Antalya'daki tarihi zirveden ilk kare

İstanbul'da beklenen kar geldi

İstanbul'da beklenen kar geldi

Dünyanın gözü Antalya'da

Dünyanın gözü Antalya'da

İşsizlik rakamları açıklandı: Kadınlarda daha yüksek çıktı

İşsizlik rakamları açıklandı: Kadınlarda daha yüksek çıktı

Yorum Yaz