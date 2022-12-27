Mustafa Zaim: Avrupa, Amerika, Afrika ve Yakın Doğu’nun en büyük jant üreticisiyiz

Otomotiv tedarik sektörünün en önemli oyuncularından Maxion İnci Jant Grubu, Manisa’da yaklaşık 30 milyon dolar yatırımla yeni bir fabrika kurdu.

Capital Kasım 2022 sayısından

Otomotiv tedarik sektörünün en önemli oyuncularından Maxion İnci Jant Grubu, Manisa’da hayata geçirdiği yeni fabrika yatırımıyla hedef büyüttü. Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikanın, 80 milyon dolar ek satış ve 65 milyon dolar ek ihracat getirmesi hedefleniyor.

2022 yılının son çeyreğini 5’inci fabrikasının üretime başlamasıyla karşılayan Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim; “2023’te Avrupa, Amerika, Afrika ve Yakın Doğu’nun en büyük ağır ve ticari araç jant üreticisi olarak liderlik konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, 2024’ün dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan 6’ncı fabrika yatırımının da düğmesine bastıklarının bilgisini verdi.

Pandemi döneminde kopan lojistik ağ ve tedarik sürecinin Türkiye’yi cazibeli hale getirdiğini ve Uzak Doğu üretim merkezlerinden Türkiye’ye yönelik bir hareketin söz konusu olduğunu söyleyen Mustafa Zaim’le yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



