Müşteri segmentleri mitoz bölünme yaşıyor: Peki neden?

Capital Kasım 2022 sayısından

Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve dijitalleşmeyle değişen müşteri profili, segmentler arasındaki kayışı artırıyor ve bu da yeni müşteri segmentlerinin doğmasına yol açıyor. Hızlı tüketimden perakendeye, e-ticaretten otomotive kadar pek çok sektörde müşteriler arasında daha ucuz ürünlere doğru kayış yaşanıyor.

Her yıl mevcut müşteri segmentlerine yenileri ekleniyor. Markalar eskiden farklı tüketici profillerine bağlı olarak demografik özelliklerin yanı sıra yaş, cinsiyet ve eğitim özelliklerine göre müşterilerini segmente ediyordu. Şimdi buna yaşam tarzından hobi ve sosyal sınıfa kadar psikografik segmentasyon kriterleri eklendi.

Boyner’de ana hatlarıyla 8-10 arasında makro davranış, 55-60 arasında mikro davranış müşteri segmentasyonunun temelini oluşturuyor. Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, “İnsan ve davranışlarının, farklı ilgi alanları ve kimlik kavramlarının değişimiyle marka olarak biz de dönüşüyor, her geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 ek değişim ve farklılaşma alanına uyum sağlıyoruz” diyor.

Artan müşteri segmentasyon sayısı markalara müşterilerine daha fazla öneriyle seslenebilme imkanı sağlıyor. 5 yıl önce müşterilerini 4 farklı segmente ayıran Ariş’te bugün segment sayısı 2 katına çıkmış. Müşterilerini 8 ayrı grupta segmente ettiklerini söyleyen Ariş Pırlanta Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş, “Daha önce demografik segmentasyon yaparak yaş gruplarına göre müşterileri segmente ederken daha sonra segmentlerimiz arttı” diyor.

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