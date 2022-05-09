Mutlu İşyeri Nasıl Olunur? İşte 5 önemli kriter!

İş yerinde mutluluk” denince akla ilk olarak genellikle “ücret” geliyor. Ancak mutluluğun formülü bu kadar basit değil.

Capital Dergisi Nisan 2022 sayısında, Happy Place to Work tarafından yapılan Çalışan Mutluluğu Araştırması’nı yayınladı.

Bu yıl farklı sektörlerden 4.321 profesyonelle yapılan araştırma, Türkiye’nin en mutlu iş yerlerini ve iş yerinde mutluluğun pandemi sonrası kriterlerini ortaya koydu.

İş yerinde mutluluk” denince akla ilk olarak genellikle “ücret” geliyor. Ancak mutluluğun formülü bu kadar basit değil. Araştırmaya göre eskiden iş yeri tatmininin en önemli koşullarından olan yüksek ücret, artık tek başına yeterli değil. Pandemiyle evlerde yalnızlaşan ve “aşırı mesaiyle tükenen” çalışanlar, işverenlerinden daha şeffaf bir iletişim; huzurlu, katılımcı ve adil bir iş ortamı; takdir edilme ve gurur duyup ortak olabilecekleri bir şirket vizyonu bekliyor.

Araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Türker Baş’a göre pandeminin ilk günlerinde “uzaktan çalışmanın” getirdiği rahatlıkla kısmen artan mutluluk düzeyi, sürecin iyi yönetilememesi nedeniyle organizasyonel bir sorun haline geldi. İnsanlar gün geçtikçe mutsuzlaşıyor. Pek çok şirket kontrolü kaybetmiş durumda. Çalışanlar iş yerlerine dönmek istemiyor. Ancak evlerinde de mutlu değiller. Hibrit uygulamalar, ilk akla gelen çözüm olmakla birlikte başarılı örneklerin sayısı parmakla gösterilecek kadar az.

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“YÜKSEK ÜCRET YETMEZ” Düşük ücret mutsuz ediyor ancak yüksek ücret yalnız başına çalışanları mutlu etmeye yetmiyor.

ORTAK DEĞER YARATMA Listeye giren şirketler, ortak değer yaratma konusunda son derece bilinçli bir yaklaşımla hareket ediyor.

SÜRECE DAHİL ETME Ancak asıl fark, çalışanları sürece dahil etme, yarattıkları değeri onlara hissettirme noktasında yaşanıyor.

AKTİF KATILIM Mutlu şirketlerde çalışanlar görüş ve önerilerini üst yönetime rahatlıkla iletebiliyor. Arada görünmeyen duvarlar yok.

ÇEŞİTLİLİK ŞART! Listedeki tüm şirketler çeşitliliği gündemlerinin ön sıralarına almış durumda.

* Çalışan Mutluluğu Araştırması’nın tamamını buradan okuyabilirsiniz







