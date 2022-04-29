OPET/Filiz Öztürk: Erkeklere özgü bir mesleği, kadın istihdamına açtık

Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarıyla sektörlerinde fark yaratan şirketler, pandemiyle eksikliği daha da göze çarpan alanlara yönelik projeler geliştiriyor.

29.04.2022 13:19:000
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OPET/Filiz Öztürk: Erkeklere özgü bir mesleği, kadın istihdamına açtık

Özellikle çevre, eğitim, cinsiyet eşitsizliği ve yaşlılık algısı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar olarak öne çıkıyor. Capital’den Nil Dumansızoğlu, Mart 2022 sayısında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin son 2 yıldaki KSS projelerini araştırdı.

Araştırmaya katılan Opet’in Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, “Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur” düşüncesinden yola çıkarak Kadın Gücü projesini geliştirdiklerini söyledi.

Bu projeyle; erkeklere özgü bir meslek olarak algılanan pompa başında görev yapan akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş olanağı sunduklarını belirtti.

Kadın Gücü projesiyle köklü bir dönüşüme imza attıklarını ifade eden Filiz Öztürk, 77 ilde yer alan Opet istasyonlarında çalışan kadın sayısının 3 bini aştığını açıkladı.

Filiz Öztürk ile röportajın devamını ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin son 2 yıldaki KSS projeleri araştırmasını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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