Sorumlulukta 2022 gündemi

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, iş dünyasında da büyük dönüşüme yol açtı. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçlarınsa çok olduğu yeni dünya düzeninde, şirketler için sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Daha yaşanabilir bir dünya için yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörlerinde fark yaratan şirketler, pandemiyle eksikliği daha da göze çarpan alanlara yönelik projeler geliştiriyor. Özellikle çevre, eğitim, cinsiyet eşitsizliği ve yaşlılık algısı, KSS çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin son 2 yılda KSS’deki odak konuları.

“TOPLUMUN BÜTÜNSEL İYİLİĞİNİ GÖZETİYORUZ”

ATALAY GÜMRAH / ECZACIBAŞI TOPLULUĞU CEO’SU

Eczacıbaşı Topluluğu olarak çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde gezegenin geleceğini ve toplumun bütünsel iyiliğini gözeten bir şekilde tüm adımlarımızı atıyoruz. Ekonomik yatırımlarımız, toplumsal yatırımlarımızla 80 yıldır eş zamanlı büyüyor. Kültür-sanat, spor, bilim, bilişim ve eğitim alanındaki uzun soluklu toplumsal yatırımlarımızı 2021 yılında da sürdürdük. İKSV ve İstanbul Modern kurucu sponsorluk desteklerimiz, genç kızların voleybol yoluyla güçlenmelerini amaçlayan Geleceğe Smaç projemiz, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödüllerimiz, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı yurt dışı müzik burslarımız, Türkiye Bilişim Vakfı ana sponsorluğumuz ve Eczacıbaşı Hijyen projemizle toplumsal katkılarımızı hayata geçirdik. 80’inci yılımızı kutladığımız bu yılsa ekonomik krizden en fazla etkilenen kırılgan gruplardan biri olan gençlere yöneldik ve onların hayata katılımını artıracak Genç Bilet projesi fikrini geliştirdik. Eczacıbaşı Genç Bilet projemizde, 2022’de 50’nci yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunuluyor. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesi bizim için çok önemli. Bir sanat dalının onların hayatında bir fark yaratmasını diliyoruz. Gençlerimizin kültür ve entelektüel dünyalarında sanatın yerinin hep başka olduğunu biliyoruz. 25 bin bilet desteği sayesinde gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerinde unutamayacakları deneyimler yaşayacak.”

“ÇEVRE VE EĞİTİM KONULARINA ODAKLANIYORUZ”

RUHİ MOLAY MOPAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mopak, asırlık tecrübesiyle özellikle çevre ve eğitim konularında doğru duruş sergilemeye ve toplumu da bu yönde harekete geçirmeye odaklanıyor. Mopak bünyesinde yer alan Çıraklık Meslek Okulu sayesinde sektöre, Mopak aile kültürümüzle yetişmiş güçlü bir iş gücü kazandırıyoruz. Eğitimlerini tamamlayan gençlerimiz, ya şirketimizde istihdam ediliyor ya sektöre bir başka kuruluş bünyesinde katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman sessiz sedasız ama bazen de çeşitli kampanyalar aracılığıyla tüm Mopak dostlarını da işe dahil ederek ihtiyaç sahibi köy okullarına ve çocuklarımıza fotokopi kağıdı, defter ve kırtasiye setiyle destek oluyor, yıl içerisinde yaptığımız diğer projelerle bu çalışmalarımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Doğanın yalnızca bize ait olmadığının farkında bir marka olarak sokak hayvanlarına mama yardımında bulunuyor, yaptığımız her etkinlik ve dijital projelerde onlar için farkındalık yaratmaya çabalıyoruz. Doğaya karşı sorumluluğumuzun farkındalığıyla 2019’dan bu yana fotokopi kağıdı ambalajlarımızda plastik kullanımını tamamen kaldırdık. Ambalajlarımızı biyobozunur nitelikte üretiyor, doğada 2-6 hafta arasında çözünür kılıyoruz. Çevre kirliliğini azaltmak, plastik kullanımını düşürmek ve doğamıza olan sevgimizi daha iyi göstermek için 2022 Defter Koleksiyonu’muzdan da plastik kapaklı ürünleri çıkardık. İklim krizi günlük yaşantımızın bir gerçeği. Sürdürülebilirlik odağımız, KSS’nin ayrılmaz bir parçası olarak 2022’de de devam edecek.”

“KADIN GÜÇLÜ OLURSA TOPLUM GÜÇLÜ OLUR”

FİLİZ ÖZTÜRK / OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Erkeklere özgü meslek olarak algılanan pompa başında görev yapan akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş olanağı sunan Opet, Kadın Gücü projesiyle köklü bir dönüşüme imza atıyor. Proje, pandemiye rağmen yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. Proje kapsamında 77 ilde yer alan Opet istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bini aştı. Kadın Gücü projesini, kadın güçlü olursa toplumun güçlü olacağına, kadınların hayatın her alanında aktif olmaları durumunda ülkemizin kalkınmasının çok daha hızlı olacağına inancımız doğrultusunda hayata geçirdik. Günümüzde cinsiyet, işe alım süreçlerinde bir kriter olmamalı. Kadının eğitime, çalışma hayatına veya siyasete katılımındaki engeller sadece kadınların sorunu değil, bu bir toplum sorunu. Kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlenmesine yönelik attığımız adımlar, kalkınmanın da temelini oluşturuyor. Projemizle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, hem ekonomik hem sosyal olarak güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Kadın Gücü projemizle sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi aktarırken köklü bir değişim, yani dönüşüm için cinsiyet eşitliğinin önemini vurguladık. Başlarda şaşıran hatta yadırgayan müşterilerimiz artık istasyonlarımızda kadın akaryakıt satış yetkilisi görmekten çok mutlu oluyor. Erkeklere özgü bir meslek olarak bilinen akaryakıt sektöründe kadınlara istihdam sağlayarak yeni bir iş alanı açmanın gururunu yaşıyoruz. Kadınların istasyonda çalışmasına şaşıran tek bir kişi kalmayana kadar bu yolda devam edeceğiz.”

“YAŞLILIK ALGISINI OLUMLUYA ÇEVİYORUZ”

ROŞAN DİLEK / AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2019 yılında yaşlanma konusuna odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. ‘Her Yaşta’ kurumsal sosyal sorumluluk projemizle orta yaşın yaşlanmaya hazırlanmasına katkıda bulunmak, şu an negatif algılanan ve itibarı düşük olan yaşlılık algısını olumluya çevirerek yaşlılığın itibarını yükseltme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye temsili olan ‘Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri’ araştırmasıyla başlattık. Yaşlanmaktan korktuğumuz ve gelecek kaygımızın yüksek olduğunu gösteren araştırmayla emeklilerin yüzde 71’inin çalışmayı tamamen bıraktığı ve emeklilikte geçim derdinin endişe yarattığı saptandı. 2021 yılında Her Yaşta projemiz çerçevesinde, rehber olacak bir kitap yayınladık. Yaşlılığa hazırlanma sürecini fizyolojik, psikolojik, ekonomik gibi farklı açılardan ele aldık. ‘Her Yaşta Öneriler’ bölümünde Şair Sunay Akın, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, klinik psikolog Beyhan Budak ve uzman diyetisyen Dilara Koçak gibi her biri kendi alanında uzman isimlerin yaşlılığa hazırlık üzerine değerli önerilerine yer verdik. Geliri yine STK’ya bağışlanacak kitabımıza online satış platformlarından ulaşmak mümkün. 2021 yılında Her Yaşta Fonu hibe program kapsamında, 4 farklı sivil toplum kuruluşunun 5 projesine, 60 bin 970 TL tutarında hibe desteği verdik. Bu yıl da yaşlılıkla ilgili çalışma yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağız.”

“BU YILKİ TEMAMIZ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”

ÖZLEM DAĞ / BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

Endüstrileşmenin 150 yılda doğaya verdiği zararı geri döndürmenin tek yolu, gelecek nesillerde bu farkındalığın yerleşmesi. Bugünün öğrencileri, geleceğin iş insanları, bilim insanları olacak. Bugün iklim değişikliğine dair kurum olarak attığımız her adım, yetişen nesillerin geleceğin dünyasını bu hassasiyetler çerçevesinde kurması anlamına geliyor. Her yıl global sorunlara yönelik bir tema belirliyoruz ve bu konuda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz, etkinliklerimiz bu temayı da kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Elbette seçilen bu tema, sonraki yıllarda da devam edecek şekilde kalıcı olarak programlarımıza giriyor. Bu yıl Bahçeşehir Koleji olarak iklim değişikliği ve yarattığı olumsuz etkiler üzerine eğiliyoruz. Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmak üzere hazırlıklarını da yaptığımız İklim Değişikliği modülümüz, Ata Tohumu projesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu (IFWC) iş birliğiyle ‘İyilik Yap: Gıdayı Koru!’ sloganı altında, ilk ve ortaokullar için gıda israfının azaltılmasına yönelik geliştirilen ‘School Gardening & İyilik Yap: Gıdanı Koru!’ temalı eğitim setini Bahçeşehir Koleji ilkokullarında öğretim programlarına dahil etmemiz de bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan bazıları. Bununla birlikte Erdil Yaşaroğlu tarafından çizilen Bahçeşehir Koleji’nin iklim koruyucusu karakteri kedi Buzi ve maceraları da öğrencilerimizde iklim değişikliği farkındalığı yaratmak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri.”

“SOSYAL SORUMLULUK, MOTİVASYON SAĞLIYOR”

BERAT DEMİREL / WYSER KIDEMLİ DİREKTÖRÜ

Kurumsal sosyal sorumluluk, aslında hayırseverlik adı altında toplum olarak genlerimize işlemiş olan köklü bir geleneğimiz. Zaman içinde kurumsallaşmanın gelişmesiyle güçlenen bu kavram, günümüzde bireylerin ve şirketlerin gönüllülük esasıyla sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine rehberlik ediyor. İşletmelerin hem kendi bünyesinde çalışanlara hem dirsek temasında bulundukları iş ortaklarına karşı farklı sorumlulukları bulunuyor. Pandemi döneminde bu farkındalık ve duyarlılık daha da önem kazandı. Çünkü pandemi dönemi hem kişilere hem şirketlere farklı zararları maalesef beraberinde getirdi. Bu da hepimizi bakış açılarımızdaki rotayı değiştirmeye yöneltti. Beraberinde de sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin ana gündemlerinde daha üst sıralara yükseldi. Özellikle sorumlulukların sadece iş önceliğinde olmadığını, hem çalışanlara hem iş ortaklarına gösterdiği farklı örnekleri görüyoruz. Bu süreçte, topluma, çevreye, gençlere fayda sağlayan yeni projelerle çeşitli faaliyetler başladı. Bu projelerin öncüleri olan yapılar, yine gönüllülük esasıyla çalışanlarının aktif rol aldığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İş birliğinde bulunduğumuz şirketlerin yöneticilerinden aldığımız geri dönüşler, iş hayatında çalışanların bireysel, gönüllülük esasıyla katkı sağladığı organizasyonların verimliliğinin yüksek olduğu yönünde. Kurumsal sosyal sorumluluk aynı zamanda şirket içi aidiyeti, çalışanla şirketin bakış açısını birçok noktada paralel hale getirerek güçlendiren önemli bir motivasyon.”

“ÖNCELİĞİM, KADINLARI İŞ HAYATINA KAZANDIRMAK”

ELİF ASLI YILDIZ / PATİSWİSS CEO’SU

Geçen son 2 yılda oldukça başarılı bir büyüme grafiği gösterdik. Franchise çalışmalarımıza hız verdik. 2021 yılında, İstanbul başta olmak üzere birçok noktada mağazalar açtık. Bu hızlı büyüme sayesinde, koranavirüs salgınının pekiştirdiği işsizlik problemine karşı istihdam sayımızı sürekli artırdık. 2017 yılında 12 kişi olarak devraldığım ekibim, bugün 500’den fazla kişiden oluşuyor. 2022’de de cinsiyet eşitliği, çevre, eğitim, kadın, çocuk ve hayvan hakları gibi önemli konuları temel alan KSS projeleri üreterek sürdürülebilir yaşama katkı sağlıyoruz. Bir kadın girişimci olarak kadınların iş hayatında yer almasının sosyo-ekonomik yaşamın sürdürülebilirliği ve ülkemizin gelişimi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ekibimin yüzde 67’sini güçlü kadın çalışanlarımın oluşturmasından mutluluk duyuyorum. Bu doğrultuda 3 Mart 2022 itibarıyla başlayacak Equality projemizi geliştirdik. ‘Kadınlar İçin Kadınlar Tarafından Üretildi’ sloganıyla ‘Bitter Çikolata Kaplı Portakal Dilimi’ ürünümüzden elde edeceğimiz tüm kârı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi kadınlara bağışlayacağız. İş hayatına kazandırdığımız kadınlarımızın 6 gün boyunca ilmek ilmek işlediği taze portakallar, birinci kalite kadife dokulu çikolatamızla lezzetli bir sanat eserine dönüşüyor. Duyarlı insanlarımızdan hiçbir kâr beklentimizin olmadığı bu enfes ürünümüzü deneyimlemelerini ve kadınların destekçileri olmalarını bekliyoruz.”

“565 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTIK”

ARMAĞAN ENGEL / QNB FİNANSBANK İLETİŞİM VE MÜŞTERİ DENEYİMİ OFİSİ DİREKTÖRÜ

2015 yılında KSS çalışmalarında 4-14 yaş arası çocuk ve gençleri hedefe alarak Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu’nu kurduk. Bu platform altında başlatılan projelerde, çocukların yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, teknolojik, çözümcü, farklı düşünen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip olmalarına destek vermeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 565 binden fazla çocuğa ulaştık. Başak Koleji’yle birlikte 2018 yılında hayata geçirdiğimiz QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır projemizle 36 şehirde 106 bin 194 çocuğa ulaştık. Projemizi, pandeminin de etkisiyle 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılında ülke çocuklarına armağan etmek istedik ve www.qnbfbtalesmatematikmuzesi. com web sitesiyle online ortama taşıdık. Proje kapsamında toplam ulaştığımız çocuk sayısı 128 bin 661’e ulaştı. Ayrıca 2015 yılından bu yana düzenlediğimiz kodlama eğitimlerini de bu süreçte hızla online ortama taşıdık. 8-14 yaş arası çocuklar, Scratch eğitimlerine www. minikellerkodyaziyor.com web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyor. Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 65’ten fazla şehirde 45 binden fazla çocuğa ulaşarak 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verdik. 2022 yılında iklim krizi odaklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarla yapacağımız ilk sürdürülebilirlik çalışması olacak. Yaş ayrımı gözetmeksizin TEGV eğitim bölgelerinde bulunan tüm çocukların katılabileceği, çevrelerindeki sorunları tespit edecekleri ve çözüm bulacakları bir eğitim süreci olacak.”