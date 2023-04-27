Perakende sektöründe hasar raporu: Hangi market kaç mağaza kaybetti?

Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden BİM’in Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’da toplam 1.033 mağazası vardı. Bölgeyi büyük bir yıkımla etkileyen depremlerde 500 mağazası hasar aldı.

Capital Mart 2023 sayısından

Türkiye’nin en büyük perakendecilerinin başında yaygınlıklarıyla da cirolarıyla da gıda süpermarket zincirleri geliyor. Dolayısıyla en büyük hasarı da onlar aldı. Migros, depremden dolayı 22 çalışanını kaybederken 66 marketinin de kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

ŞOK Marketler’in toplam 932 mağazasının 250’si, kullanılamaz hale geldi. A101’in de BİM ve ŞOK’a yakın sayıda mağazasının büyük hasar aldığı tahmin ediliyor.

Capital, bölgede hayatın devamlılığında kritik öneme sahip perakende sektörünün ilk belirlemelere göre hasar raporunu ve dönüş planlarını araştırdı...

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