Petrol, 21 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları mayıs kontratlarının vade sonu gelmesinin de etkisiyle sert düşüş yaşanıyor. ABD ham petrolünde varil fiyatı son 21 yılın en düşük seviyelerini gördü.

Koronavirüs salgını sonrasında büyük darbe yiyen petrol fiyatları son 21 yılın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrol fiyatları 27 dolara gerilerken NYMEX ABD ham petrolün fiyatı ise 16 doların altına kadar geriledi.

ABD'nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı ve talepte hızlı düşüşün devam ettiği endişeleri NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatının 1999'dan bu yana görülmemiş seviyelere gerilemesine yol açtı.



NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 3,22 dolar düşüşle 15,05 dolar seviyesine geriledi. Haziran vadeli Batı Teksas petrolünde fiyat Cuma gününe göre 1,26 dolar düşüşle 23,67 dolar/varil seviyesine kadar indi.



ICE'de Haziran vadeli Brent petrolü de 0,36 dolar kayıpla 27,72 dolar/varilden işlem görüyor.

Petrol fiyatları neden düşüyor?

Talep düşüklüğüne ek olarak petrol üreticisi ülkelerin arzının devam etmesi fiyatların düşüşünde baş rol oynuyor. Tarihi seviyeleri gören petrol fiyatlarının düşüklüğü rezerv toplamak isteyen ülkeleri de harekete geçirdi. Birkaç hafta içerisinde rezervlerini dolduran ülkeler petrol depolayacak yer arayışına girdi. Ancak depolayacak yer de kısıtı nedeniyle üretilen petrolü koyacak yer kalmayınca fiyatlar hızla aşağıya düşüyor.

Kontratlarda vade sonu etkisi

Arz ve talep kaynaklı bu fiyat hareketlerine ek olarak petrolde mayıs kontratlarında vade tarihinin yaklaşması da fiyatlarda sert düşüşlere neden oldu. Petrol kontratlarının fiziki teslimatlı oluşu, 2 gün sonunda vadesi dolacak kontratlar neticesinde petrol almak istemeyen yatırımcıları satışa yönlendiriyor. Bu etkinin 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.