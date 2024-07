Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerini karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma, ortak kontrol tesisi ve ortak girişim kurulması başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, halihazırda Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünde bulunan MNG Havayolları ve Taşımacılık AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Ghitha Holding PJSC tarafından devralınması ile MNG Havayolları ve Taşımacılık AŞ üzerinde ortak kontrol tesisi işlemine izin verdi.

IIIawarra Metallurgical Coal işletmesinin tek kontrolünün Golden Energy and Resources Pte Ltd. tarafından kontrol edilen GEAR M Illawarra Met Coal Pty Ltd tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin sunduğu e-dönüşüm yazılımlarına ilişkin fikri mülkiyet haklarının Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Esas Holding AŞ, Actera Partners III L.P. ve Sadık Enes Dişli aracılığıyla Dişli ailesinin ortak kontrolünde olan Libra Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün Sadık Enes Dişli aracılığıyla Dişli ailesi tarafından devralınması uygun görüldü.

Bruhn Newtech A/S'nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla dolaylı olarak Adelis Holding III AB tarafından devralınması işlemine izin verildi.

The Carlyle Group Inc.in tek kontrolü altında bulunan SER Global Holding GmbH üzerinde TA Associates Management L.P. ile The Carlyle Group Inc. tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Alight, Inc.in sahip olduğu Profesyonel Hizmetler ve İnsan Sermayesi Yönetimi ve Bordro Dış Kaynak Kullanımı İş Kolu'nun H.I.G. Capital, LLC. tarafından yönetilen özel bir yatırım fonu olan H.I.G. Middle Market LBO Fund IV, L.P.nin tek kontrol ettiği devralma araçları tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi uygun bulundu.

The Gearbox Entertainment Company Inc'in tek kontrolünün, Groundhog 1, LLC ve Groundhog 2, LLC aracılığıyla Take-Two Interactive Software, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Halihazırda American Honda Motor Co., Inc'nin tek kontrolündeki ChargeScape, LLC üzerinde Ford Motor Company, BMW (US) Holding Corp. ve American Honda Motor Co., Inc tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

EQT Fund Management S.a.r.l. ve Permira Holdings Limited tarafından kontrol edilen tüzel kişiler tarafından Proyectos Educativos Europa, S.L. üzerinde bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Doqu Ev Tekstili San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Anadolu Güçbirliği Holding A.Ş tarafından devralınması işlemi uygun görüldü.

Unmaş Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli bir kısmının Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. tarafından kontrol edilen BB Global Investing Holding S.L.U. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Audiotonix Holdings Limited'in tek kontrolünün PAI Partners S.À.R.L. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Evonik Superabsorber GmbH ve Evonik Superabsorber LLC'nin tek kontrolünün International Chemical Investors XII GmbH ve ICI US BidCo., Inc aracılığıyla ICI Holding SE ve nihai olarak ICI GROUP GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

DEUTZ AG'nin kontrolünde DEUTZ China Verwaltungs GmbH ile Zhongguancun Development Group tarafından kontrol edilen hongguancun Summit Enviro-Protection Co., Ltd'nin DEUTZ Zhongguancun Hydrogen Technology Co., Ltd. adında yeni bir ortak girişim kurması işlemi uygun bulundu.

AGE Enerji Üretim AŞ’nin Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki yakıt türü doğal gaz olan termik-kombine çevrim elektrik santralinde bulunan taşınır varlıklarının mülkiyetinin ve tam kontrolünün AKSA Energy Company Ghana Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Meltem Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin sermayesini temsil eden payların tamamının Erguvan Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından devralınması, Şua Elektrik Üretim AŞ'nin sermayesini temsil eden payların tamamının İş Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması ve Doruk Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin sermayesini temsil eden payların tamamının Polat Holding AŞ tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

Presidio Inc.in tek kontrolünün Clayton Dubilier&Rice LLC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

VMWare LLC'nin sahip olduğu son kullanıcı bilgi işlem iş kolunun bütün hisselerinin, KKR & Co. Inc. ve iştiraklerinin tamamına sahip olduğu Modena Intermediate LLC aracılığıyla nihai olarak KKR Management LLP tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Discover Financial Services'in tek kontrolünün Capital One Financial Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.